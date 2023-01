Laura Galán se somete a nuestro famoso test. La manchega protagoniza la película 'Cerdita', que ha conseguido 6 nominaciones en la 37 edición de los premios Goya, entre ellos el de Mejor Actriz Revelación, al que opta Laura, que podría llevarse el 'cabezón' a casa el próximo 11 de febrero. La intérprete responde a todas las preguntas sin tapujos, con mucho amor y con mucha sinceridad.

Laura confiesa que el papel de 'Cerdita' la ha cambiado tanto personalmente como profesionalmente. "Me ha dado una familia gracias a todo el equipo que forma la película y me ha cambiado mucho profesionalmente porque nunca había rodado tanto. Me ha enseñado a ser un poquito actriz", confiesa con mucha humildad la joven.

Laura siempre creyó en el éxito del proyecto 'Cerdita' desde el corto que rodaron hasta la película, pues se confiesa muy fan de la historia. "Confiaba que la gente iba a empatizar con el personaje. Pero no esperábamos toda la repercusión porque nunca sabes cómo lo va a recibir el público", explica la actriz aunque para ella el verdadero éxito reside en vivir de su profesión, algo que es muy complicado.

Aunque es ganadora en mucha de las quinielas, ella dice que no está preparada, aunque de niña y adolescente claro que ha enseñado frente al espejo que le daban un Goya. "Creo que hay películas y trabajo muy buenos, algo que no veo como competencia sino como algo positivo para la industria", afirma la actriz.

También nos ha confesado en que manera le ha ayudado o le ha perjudicado su físico. Sobre el papel de las redes sociales, sobre su relación de pareja, la maternidad... y otros muchos temas. Dale el play para no perderte ningún detalle.