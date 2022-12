Las 60 mejores películas españolas de la historia

Para gustos los colores, pero hay ciertas obras maestras que están fuera de toda duda y muy pocos podrían rebatir que estén en esta lista. En los últimos años, España ha experimentado un gran reconocimiento por sus series y películas. De hecho, ya esperamos con ganas las mejores películas españolas de 2023. Con la más reciente película del escritor y director Pedro Almodóvar, Madres paralelas, nominada a dos Oscar, es interesante considerar qué películas hechas en España han sido bien recibidas internacionalmente y muy valoradas.

En realidad, el cine español ha sido influyente desde el principio de la historia del cine con películas como la colaboración de Luis Buñuel con Salvador Dalí en El perro andaluz (1929). La historia ha seguido viendo estrenar grandes películas españolas.



Con motivo del quinto aniversario del programa Historia de nuestro cine en La 2, desde RTVE pidieron a sus telespectadores que votaran para escoger su película española favorita del siglo XX, muchas de las cuales las hemos podido ver en abierto y gratis gracias al programa. Los espectadores eligieron con sus votos a Los santos inocentes como la mejor película española del siglo pasado. La adaptación del libro de Miguel Delibes que dirigió Mario Camus en 1984, con Alfredo Landa, Francisco Rabal, Terele Pávez y Juan Diego.

Los santos inocentes se impuso con solo 100 votos de diferencia a la segunda clasificada, El Crack de José Luis Garci (1981), también protagonizada por Alfredo Landa como el detective Germán Areta, icono del noir español.

No es ningún secreto que España es uno de los países más importantes en cuanto a lo que se refiere a cine. No es casualidad, de hecho, que sea el tercer país en cuanto a Oscars a la mejor película de habla no inglesa, sólo superado por Francia e Italia, con cuatro, nueve y once estatuillas respectivamente. Basándonos en esa lista y añadiendo alguna de cosecha propia y más modernas, hemos elaborado esta lista con las mejores películas españolas de la historia. Y si lo prefieres, tenemos completamente actualizado las 45 mejores comedias españolas de Amazon Prime Video o las 60 mejores películas españolas de Amazon Prime Video.



'Los santos inocentes'

Los santos inocentes está basada en la novela del mismo título que escribió Miguel Delibes, dedicada por el autor vallisoletano a Felix Rodríguez de la Fuente, que falleció en 1980, un año antes de la publicación del libro. Las seis partes que componen la novela pasaron a ser cuatro en el guion que elaboraron el propio Mario Camus, Antonio Larreta y Manuel Matji. La película fue todo un éxito en taquilla, pero también de crítica. En el Festival de Cannes, logró el premio ex aequo, para Alfredo Landa y Paco Rabal, en la categoría de Mejor actor, reconocimiento que repitió Rabal en los Fotogramas de Plata.

'El crack'

El crack fue el cuarto largometraje dirigido por José Luis Garci, película con la que obtuvo tal éxito que impulsó El crack Dos (1983). Ambos filmes, escoltaron en la filmografía del realizador madrileño a Volver a empezar (1982), trabajo con el que logró el Oscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa.

'El verdugo'

Considerada como una de las mejores películas de la historia del cine español, El Verdugo no ha perdido ni un ápice de su mordacidad y frescura.

Estamos en la España franquista de los años 60. José Luis Rodríguez es conminado por su suegro a que acepte un empleo un tanto peculiar, el de verdugo, profesión que solo existe allá donde hay pena de muerte. A cambio de aceptar ese trabajo la familia al completo podrá disfrutar de un piso de protección oficial.

La pesadilla de José Luis será sin embargo la posibilidad real de tener que ejecutar a un condenado, según su suegro algo poco probable pues siempre suele llegar el indulto incluso en el último momento. Con guión de Rafael Azcona y dirección de Luis García Berlanga El verdugo es, además de un incontestable alegato contra la pena de muerte, un impagable retrato de la España de los años 60.

'Plácido'

En una pequeña ciudad provinciana, a unas burguesas ociosas se les ocurre la idea de organizar una campaña navideña cuyo lema es: "Siente a un pobre a su mesa". Se trata de que los más necesitados compartan la cena de Nochebuena con familias acomodadas y disfruten del calor y el afecto que no tienen. Plácido ha sido contratado para participar con su motocarro en la cabalgata, pero surge un problema que le impide centrarse en su trabajo: ese mismo día vence la primera letra del vehículo, que es su único medio de vida.

'Viridiana'

Antes de profesar en un convento como religiosa Viridiana vaa despedirse de su tio y tutor, don Jaime para despedirse deel y se aloja durante unos dias en la finca de este. Pero este hombre viudo, que lleva una vida triste y rutinaria, conla llegada de su sobrina cree descubrir el vivo retrato de su difunta mujer. Este descubrimiento opera un gran efecto sentimental en el y don Jaime intanta que Viridiana prolon gue su visita. Al no conseguirlo, le pide como un favor muyespecial que, antes de marcharse se vista con el traje que lucio su esposa el dia de su boda.

'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

Es una de las películas más vistas de Pedro Almodóvar y una de las más famosas del cine español. Tuvo un éxito enorme, tanto de crítica como de público. Se llevó 5 premios Goya de los 16 a los que optaba, entre ellos a Mejor película y Mejor Actriz, premio que fue para Carmen Maura. La gente en la calle se enamoró de los personajes, de la trama, del vestuario, la música... Arrasó en España y fuera, y logró una nominación al Oscar en el apartado de Mejor Película Extranjera. En esta misma categoría sí ganó el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Jane Fonda se mostró fascinada con la historia y se dijo que había comprado los derechos para hacer la versión americana, pero no se llegó a realizar. Sí se hizo un musical en Broadway, con Sherie Rene Scott y Patti LuPone, entre otros.

'El espíritu de la colmena'

Uno de los largometrajes más singulares del cine español, 'El espíritu de la colmena', fue rodada en la localidad segoviana de Hoyuelos, donde transcurre la historia que dirigió en 1973 Víctor Erice.

'El sur'

“La Gaviota” es un caserón situado en las afueras de una ciudad del norte de España. En ella viven Agustín, médico y zahorí, su mujer, maestra represaliada por el franquismo, y su hija Estrella. La niña, desde su infancia, sospecha que su padre oculta un secreto.

'As Bestas'

Dos actores franceses, Denis Menochet y Marina Foïs, y dos gallegos, Luis Zahera y Diego Anido, se enfrentan en la explosiva y sosegada As bestas, la película en la que el cine de Rodrigo Sorogoyen evoluciona en su profunidad para componer un drama de suspense en el que una pareja francesa que vive instalada en la Galicia interior sufre en acoso de dos hermanos locales.

¿De quién es la tierra? ¿Cómo se decide la explotación de sus recursos? Todo eso fluye bajo la historiade un matrimonio francés que cultiva y vende hortalizas mientras planean renovar casas abandonadas para el turismo rural. Su negativa a autorizar la implantación de un parque eólico impide al resto de la mancomunidad embolsarse un jugoso cheque. Los dos hermanos Santa (Zahera y Anido) hostigarán al matrimonio. Pero, ¿qué opción les queda a los que tienen muy poco? ¿Es la moral un lujo que solo se pueden permitir quién tiene la propia economía asegurada?

'El desencanto'

Si hay una opera prima que siga proyectando su alargada sombra sobre el trabajo de su autor esa es El desencanto, primera película de Jaime Chávarri que con el paso de los años ha ido ganando en densidad, convirtiéndose en un auténtico título de culto del cine español. Un retrato de la familia del poeta franquista Leopoldo Panero, ya muerto cuando se rodó la película, y que orbita en torno a la figura del padre ausente y la de una madre, Felicidad Blanc, ominipresente. En torno a ellos, sus hijos, y el omnipresente tema de la muerte, la (im)posibilidad de la felicidad, España como país trágico y la familia como corazón de lo mejor y lo peor. Una película política, sobre España, sobre el patriarcado, sobre la familia, sobre la alegría, la tristeza, la poesía, la vida y la muerte

'Surcos'

Madrid, finales de la década de los cuarenta. Una familia provinciana decide venir a Madrid atraída por la ciudad. Una vez ubicados, las cosas no marchan bien. Son los años de la penuria y el estraperlo, y los caminos se tuercen. El hijo mayor se mezcla con una banda de ladrones y la hija se hace amante de un tipo dudoso, 'El Chamberlain'. La familia campesina sufre un rudo golpe que culmina con la muerte del hijo a manos de un miembro de la banda de ladrones. Por fin, la familia regresa a su pueblo escondiendo la vergüenza y esperando olvidar este triste episodio de sus vidas.

'Calle mayor'

Calle Mayor se escribió en una mesa que tenía el director Juan Antonio Bardem en un apartamento en la Gran Vía madrileña, donde también dio forma a Muerte de un ciclista y 'Los segadores' [esta última película se llamó 'La venganza' finalmente]. Cuando estaba escribiendo y filmando 'Muerte de un ciclista' en 1954, "ya sabía que la siguiente película iba a ser Calle mayor", reveló en el programa 'La voz de su autor' en junio de 1986. También la creó en el verano de 1955 en el pueblo abulense de Las Navas del Marqués: “Yo escribía como un desesperado y al mismo tiempo vigilaba la felicidad de las niñas”.

'Hable con ella'

Ganadora del Oscar al Mejor Guión Original y del Globo de Oro a la Mejor Película de Habla no Inglesa. El trabajo más maduro de Almodóvar es un melodrama magistral dirigido con mano experta y singular.



El telón de rosas color salmón y grandes flecos dorados que cubre el escenario, se abre para ver un espectáculo de Pina Bausch, Café Müller. Entre los espectadores, dos hombres están sentados juntos por casualidad, no se conocen. Son Benigno (un joven enfermero) y Marco (un escritor de cuarenta y pocos años). En el escenario, completamente lleno de sillas y mesas de madera, dos mujeres con los ojos cerrados y los brazos extendidos se mueven al compás de "The FairyQueen" de Henry Purcell. La pieza provoca tal emoción que Marco rompe a llorar. Benigno puede ver el brillo de las lágrimas de su casual compañero en la oscuridad del patio de butacas. Le gustaría decirle que a él también le emociona el espectáculo, pero no se atreve.

'El extraño viaje'

En un pequeño pueblo de provincias, cercano a la capital, vive una familia compuesta por tres hermanos: la dominante y severa Ignacia y los tímidos y retraídos Paquita y Venancio. La monotonía de la vida del pueblo sólo se rompe los sábados cuando llega un conjunto musical de Madrid para amenizar con sus canciones el fin de semana. Un sábado de tormenta, Paquita y Venancio, que son muy miedosos, oyen ruidos y van buscando protección a la habitación de su hermana. Allí ven a alguien, pero Ignacia lo niega rotundamente.

'Arrebato'

En 1979, en plena transición, Iván Zulueta rodó Arrebato, una película difícil de definir, que pasó desapercibida en un principio pero que, con el tiempo, se ha situado entre las más reconocidas del cine español.

'El cebo'

Una niña aparece asesinada en el bosque de un pequeño pueblo suizo. Inmediatamente las sospechas recaen sobre el viejo vendedor ambulante que encontró el cadáver. Únicamente el comisario Mattei duda de su culpabilidad, pero se acaba de jubilar y deja el caso en manos de un compañero. Ya en el aeropuerto, a punto de despegar su avión, a Mattei le vienen a la mente algunos detalles contados por los niños de la escuela; decide entonces aplazar su viaje e investigar el caso.

'Muerte de un ciclista'

Muerte de un ciclista (1955) es uno de los grandes clásicos de la historia del cine español. Por buenas razones. Esta coproducción ítalo-española, que triunfó en su estreno en Cannes alzándose con el Premio de la Crítica Internacional, debió sortear el escollo de la censura por un argumento que ponía en el punto de mira el estatus adquirido por la alta burguesía tras la Guerra Civil Española. Además del retrato sociopolítico que está en la base de la cinta, la película incide en la falsa conciencia de un régimen castrado a nivel moral y con la sombra alargada de una guerra todavía demasiado presente.

'La Caza'

En La Caza tres antiguos amigos de farra y negocios, se reencuentran para disfrutar de un día juntos en el coto de uno de ellos, José (Ismael Merlo), aunque las intenciones de éste superan lo cinegético. Le acompañan Enrique (Emilio Gutiérrez Caba), joven cuñado de Paco (Alfredo Mayo), y Luis (José María Prada) el tercero de los amigos, un hombre amargado y sumiso ante José. A lo largo del día el cuarteto da rienda suelta a sus frustraciones, inseguridades y perversidades en uno de los paisajes más áridos y ariscos recogidos por el cine español, situado en los alrededores de Seseña (Toledo).

'La tia tula'

Asombrosa adaptación de la obra de Miguel de Unamuno. Toda una conmoción para el cine español de los sesenta que alcanza un rigor dramático y una solidez formal inaudita para plasmar un brillante recuadro de la sociedad provinciana de la época.



A la muerte de su hermana Rosa, Tula lleva a vivir a su casa a su cuñado Ramiro y a sus dos sobrinos. La convivencia se hace cada vez más difícil, debido a que un pretendiente de Tula quiere que Ramiro influya sobre ella y facilitar así la boda con su cuñada. Pero Ramiro se siente inclinado hacia Tula y le propone contraer matrimonio. Para buscar una compañía que frene por algún tiempo las pretensiones de Ramiro, Tula se marcha con su cuñado y sobrinos a pasar una temporada a casa de su tío Pedro, en un pueblecito próximo.

'La torre de los siete jorobados'

La Torre de los Siete Jorobados es una magnífica película realizada por el director madrileño Edgar Neville en el año 1944, basada en la novela homónima de Emilio Carrere y con guión del propio Neville, sobre un trabajo previo de José Santugini, y cuya elaboración daría para hacer otra película, problemas con la censura de la época incluidos. Santugini había dirigido su propio film, Una Mujer en peligro (1936) y realizó sus mejores trabajos como guionista del húngaro Ladislao Vajda.

'Amantes'

Amantes (1991), con Maribel Verdú, Jorge Sanz y Victoria Abril

Podemos considerar a Amantes (1991) como la obra cumbre de Vicente Aranda, un cineasta que supo retratar como pocos las consecuencias a las que nos arrastra la pasión, ese impulso irracional que surge de lo más profundo y que desenmascara nuestra parte más animalesca. Las películas del director barcelonés son intensas y descarnadas. Suponen una mirada angustiosa de la dialéctica irreconciliable entre el deseo y el dolor, entre el tormento y el éxtasis. Esa confrontación emocional que caracteriza una extensa filmografía, que llega a su culmen con esta historia de amor a tres bandas con innegables reminiscencias lorquianas.

'Tristana'

Joya que supuso el retorno de Luis Buñuel a España tras nueve años de retiro se cristalizó en esta magnífica adaptación de una novela de Pérez Galdos.Según Catherine Deneuve, esta es una de sus películas preferidas en las que ha aparecido. A Tristana la acogen en casa de Don Lope para cumplir la promesa que éste hizo a los padres de ella. El anciano, con el tiempo y con paciencia consigue sus propósitos pero todo cambia cuando Tristana conoce a un joven pintor y se enamora de él.

'Furtivos'

Después de estrenarse con el spaghetti western Brandy (1963) y pasarse al thriller con Crimen de doble filo (1965) y Hay que matar a B. (1975), José Luis Borau alcanzó la cúspide de su carrera como realizador con Furtivos. En este largometraje, además de dirigir, se encargó de elaborar el guion, con la ayuda de Manuel Gutiérrez Aragón, de la producción y de formar parte del reparto con un papel secundario. La película se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastian y fue galardonada con la Concha de Oro como Mejor película.

Ángel (Ovidi Montllor) es un muchacho que vive en el bosque dominado por el fuerte carácter de su madre, Martina (Lola Gaos). Cazar alimañas y venados, cuya carne vende luego en los pueblos cercanos, es su única ocupación. Pero ha de hacerlo furtivamente, a escondidas, ya que la ley prohíbe matar o apresar cualquier ser vivo del bosque. Un día que baja a la ciudad conoce a Milagros (Alicia Sánchez), una menor de edad, novia de un quinqui, cuyas fechorías tienen en vilo a las autoridades de la provincia. Ángel esconde a la chica y, al día siguiente, la sube a la montaña. La veda se cierra y el Gobernador de la provincia, que de pequeño fue cuidado por Martina, sube de cacería al monte y descubre que la muchacha está ahí.

'Klaus'

Cuando Jesper (Quim Gutiérrez), destaca como el peor estudiante de la academia postal, le destinan a Smeerensburg, una gélida isla más allá del Círculo Polar Ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y, mucho menos, cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alva (Belén Cuesta), la profesora del pueblo. También descubre a Klaus (Luis Tosar), un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a Smeerensburg, y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño en las chimeneas.

'El mundo sigue'

Crónica descarnada de una España oscura, El mundo sigue no solo hablaba de la disputa irreconciliable de dos hermanas, la cinta también mostró, como nadie había hecho hasta entonces, el sentir de una sociedad conmocionada aún por las heridas de la guerra.

'Campanadas a medianoche'

Inglaterra, Guerra de los Cien Años (ss. XIV y XV). Enrique IV, primer monarca de la dinastía de los Lancaster, en 1399 le arrebata el trono a su primo Ricardo II. Adaptación de varias obras de Shakespeare: "Enrique IV", "Enrique V", "Las alegres comadres de Windsor" y "Ricardo II".

'Cielo negro'

Manuel Mur Oti es uno de los mayores genios de la historia del cine español. Después del buen recibimiento que había obtenido su debut Un hombre va por el camino (1949), Mur Oti quería rodar un melodrama puro y duro. Para ello recurrió a Miopita, un folletín de Antonio Zozaya que le serviría como base para contar el cúmulo de desventuras que atravesando su protagonista: Emilia, una modesta costurera enamorada de un hombre que no la quiere y víctima de un engaño epistolar que hace su vida miserable.

'Mi tío Jacinto'

Pepote (Pablito Calvo) es un niño huérfano que vive en una chabola a las afueras de Madrid con su tío Jacinto (Antonio Vico). Jacinto fue torero durante un tiempo cuando era joven, pero su falta de talento provocó su fracaso en los ruedos. Ahora tiene que hacer frente a una vida sin dinero y al cuidado de un niño que le adora pero que le supone grandes problemas a la hora de educarle y cuidarle. Para hacer frente al hambre, ambos se ven obligados a usar el ingenio; recolectando colillas para vender el tabaco, haciendo recados y con cualquier pequeño negocio que se les ocurra.



Una mañana, Jacinto recibe una carta que le invita a torear esa misma noche en una charlotada por una recompensa de 1500 pesetas, una fortuna para dos personas que sobreviven sin apenas dinero. Para torear en la plaza necesitan un traje de luces que cuesta 300 pesetas; si quieren participar deberán conseguir antes de que llegue la hora de la corrida el dinero necesario para alquilar el traje reglamentario.

'La prima Angélica'

Con guion de Carlos Saura y Rafael Azcona, y producida por Elías Querejeta, 'La prima Angélica' hace un recorrido por los recuerdos de infancia de su protagonista, por un primer amor pero también por la historia de España.

En ella, Saura narra la historia de un hombre que vuelve a su pueblo natal para asistir al entierro de su madre. Allí, rememora su infancia y adolescencia, especialmente el amor que sentía por su prima Angélica, ya casada y madre de una hija.

'Función de noche'

La actriz Lola Herrera representa todas las noches el monólogo de Miguel Delibes "Cinco horas con Mario". A medida que pasa el tiempo, experimenta un gran cambio en su personalidad, llegando a confundir su vida con la de Carmen Sotillo, el personaje de la función. Encerrados en su camerino, Lola Herrera y Daniel Dicenta, separados tras varios años de matrimonio, hablan y discuten mientras repasan su vida en común.

'Vida en sombras'

El único largometraje de Llobet Gràcia es una fascinante declaración de amor al cine realizada con medios casi exclusivamente visuales, como reivindica el propio protagonista en un momento dado, citando -en la España franquista de 1948- ni más ni menos que a Pudovkin. Relegada por la censura al ostracismo, el productor decidió realizar un nuevo montaje sin contar con el director: en él no sólo eliminaba las críticas abiertas al bando rebelde en la Guerra Civil, sino que destrozaba los fascinantes movimientos de cámara, los virtuosos planos secuencia y el lírico montaje de Llobet Gràcia para, supuestamente, "aligerar" la película. El resultado, con seis minutos menos, se estrenó sin éxito cinco años más tarde, en 1953.

'Tren de sombras'

En la madrugada del 8 de noviembre de 1930, el abogado parisino Fleury salía en busca de la luz adecuada para completar una filmación paisajística en torno al lago Le Thuit. Ese mismo día, el abogado fallece en extrañas circunstancias.

'Bienvenido, Míster Marshall'

El joven Berlanga, que había dirigido un par de pequeños documentales y el cortometraje El circo, se salvó de la censura haciendo pasar como folclórica (con Lolita Sevilla pensando que hacía una comedia tradicional) lo que en realidad era una película de mucho calado.

Lo berlanguiano comienza en ¡Bienvenido, Mister Marshall!, estrenada en abril de 1953, su primera película, coescrita junto a otro grande, Juan Antonio Bardem, y a un tercero: el escritor de la mejor tradición humorística literaria española, Miguel Mihura.

'Mantícora'



Julián es un exitoso diseñador de videojuegos, pero vive atormentado por un oscuro secreto. Cuando Diana entra en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de ser feliz. Carlos Vermut regresa con con un drama sin ambages, en el que el director de Magical Girl sigue indagando en los oscuros límites de la perversión y se mete de lleno en las mejores de la historia del cine español.





'Cinco lobitos'

Es de 2022, pero perfectamente ya se la puede considerar de las mejores películas españolas de la historia. Cinco lobitos, el primer largometraje escrito y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, formó parte de la sección Panorama de la Berlinale.

¿Cómo se aprende a ser madre? ¿Cómo cambia nuestra propia maternidad la forma en que vemos a nuestros padres? Estos son algunos de los interrogantes que se plantea la directora y sobre los que trata de profundizar en la película, combinando el retrato generacional de las madres actuales con el de esas otras madres, ahora abuelas, que se quedaron en casa, cuidaron de la familia y sin las cuales no se entiende la sociedad tal y como es actualmente

'Tesis'

Alejandro Amenábar irrumpió en el panorama cinematográfico español con Tesis. La ópera prima del oscarizado director, por su película Mar adentro (2004), contó con la producción del también realizador José Luis Cuerda y se convirtió en un éxito inmediato. Además de dirigir, Amenábar también realizó labores de guionista en un largometraje que conquistó un total de siete premios Goya, destacando los de Mejor película, director novel, actor revelación -Fele Martínez- y guion original.

Ángela (Ana Torrent), estudiante de Imagen en la Universidad Complutense de Madrid, está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en la videoteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela conoce a Chema (Fele Martínez), un compañero experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco (Eduardo Noriega), un extraño chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie.

'Celda 211'

El día en que Juan (Alberto Ammann) empieza a trabajar en su nuevo destino como funcionario de prisiones, se ve atrapado en un motín carcelario. Decide entonces hacerse pasar por un preso más para salvar su vida y para poner fin a la revuelta, encabezada por el temible Malamadre (Luis Tosar). Lo que ignora es que el destino le ha preparado una encerrona.

'El viaje a ninguna parte'

El viaje a ninguna parte es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo título escrita por Fernando Fernán Gomez, que en este largometraje se multiplicó para liderar el proyecto como director, guionista y protagonista. Él lideró un largometraje que se convirtió en una de las películas imprescindibles en la historia del cine español, ganadora de tres Premios Goya, en las categorías de Mejor película, dirección y guion.

Franquismo, años cuarenta. En una compañía de cómicos, de repente, al cómico Carlos Galván (José Sacristán) se le presenta un hijo que tuvo por descuido. Este chico (Gabino Diego) tiene ya cerca de 20 años y es un incidente más del viaje a ninguna parte de la compañía teatral Iniesta-Galván. En la compañía se dan cita hombres y mujeres cuyas peripecias tienen como telón de fondo la España de la época. Hay separaciones dolorosas y encuentros felices; el trabajo se entremezcla con el amor, los problemas económicos con los familiares, y el hambre con el sueño de alcanzar el triunfo.

'Alcarràs'

La película con la que Carla Simón hizo historia al ganar el Oso de Oro en la Berlinale. La película cuenta la historia de una familia de tres generaciones que cultiva melocotones. Hasta que el propietario de los terrenos les avisa que va a destinar la tierra a poner placas solares. Juntos afrontarán esta última cosecha con sentimientos enfrentados. Y descubrirán las cosas que les unen en la adversidad.

'Tristana'

Tristana es la adaptación cinematográfica de la novela del mismo título que escribió Benito Pérez Galdós. Luis Buñuel, uno de los realizadores españoles más célebres, se encargó de dirigir el largometraje y de elaborar el guion con la ayuda de Julio Alejandro. En esta adaptación, la principal diferencia del libro a la película es el final de ambas, pues difieren en el desenlace de los hechos.

Don Lope (Fernando Rey) ha acogido a Tristana (Catherine Deneuve) en su hogar para cumplir una promesa hecha a sus padres. Pero la joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia consigue sus favores. Sin embargo, cuando ella conoce a un joven pintor que la enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su vida.

'La lengua de las mariposas'

La lengua de las mariposas está basada en el relato del mismo título que está incluido en el libro ¿Qué me quieres, amor?, escrito por Manuel Rivas. El gallego también participó en la elaboración del guion de esta película, una de las más reconocidas de la filmografía de José Luis Cuerda.

Situada en 1936, Don Gregorio (Fernando Fernán Gómez) enseñará a Moncho (Manuel Lozano) con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la literatura, la naturaleza, y hasta las mujeres. Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, especialmente cuando Don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Así se irá abriendo entre estos dos amigos una brecha, traída por la fuerza del contexto que los rodea.

'Los otros'

Tras la visualización del segundo filme de Amenábar, Abre los ojos, el actor estadounidense Tom Cruise quedó encantado con la historia por lo que decidió hacer una versión americana. Cruise, que quería explotar las habilidades del director de Tesis, le propuso dirigir la adaptación titulada Vanilla Sky, pero él se negó. Cuando le llegó el proyecto de Los otros, Cruise compró los derechos y Amenábar sí que aceptó que Cruise y los hermanos Weinstein de Miramax produjeran su película. Impuso una condición: rodar en España con su equipo.​ Las localizaciones elegidas para el rodaje fueron Las Fraguas, en Cantabria, y Madrid.

Es el año 1945 y recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, Grace (Nicole Kidman) espera el regreso de su esposo, que se encuentra combatiendo en la guerra. Grace es una mujer de fuertes creencias religiosas que vive en un apartado caserón situado en la Isla de Jersey en el Canal de la Mancha, con sus hijos Anne (Alakina Mann) y Nicholas (James Bentley), quienes sufren una extraña enfermedad que les impide mantener contacto con la luz.

'Amanece, que no es poco'

Teodoro, un ingeniero español que es profesor en la Universidad de Oklahoma, regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar, se entera de que su padre ha matado a su madre y, para compensarlo de la pérdida, le ha comprado una moto con sidecar para viajar juntos. Así es como llegan a un remoto pueblo de montaña que parece desierto; lo que ocurre es que todos los vecinos están en la iglesia, porque la misa es un auténtico espectáculo. Padre e hijo asisten a las elecciones que se celebran cada año para designar alcalde, cura, maestro y puta. Además, al pueblo ha llegado un grupo de estudiantes de una universidad norteamericana, unos meteorólogos belgas, un grupo de disidentes de los Coros del Ejército Ruso e incluso invasores camuflados de un pueblo cercano.

'El Pisito'

Rodolfo y Petrita llevan doce años de relaciones. Para casarse necesitan un piso y no hay forma de encontrarlo. Rodolfo vive realquilado en casa de doña Martina, una anciana que está a punto de morir, cosa que el casero está esperando para poder desalojar la vivienda y derribar el edificio. Algunos amigos aconsejan a Rodolfo una solución heroica: casarse con doña Martina y esperar lo poco que le queda de vida para heredar el alquiler. En principio, se resiste, pero cada vez con menos fuerza.



'Abre los ojos'

César, un atractivo joven que ha heredado de sus padres una gran fortuna, vive en una espléndida casa en la que organiza lujosas fiestas. Cuando una noche conoce a Sofía y se enamora de ella, Nuria, su antigua amante, se muere de celos. Al día siguiente, yendo en coche con César, intenta suicidarse. Cuando César se despierta en el hospital, descubre que su rostro ha quedado horriblemente desfigurado.

'Un día más con vida'

Entre la animación y el documenta, la premiada película Un día más con vida (2018), recrear el viaje del periodista polaco Ryszard Kapuściński a Angola, en 1975, con el país inmerso en una guerra civil en la que intervendrían americanos y soviéticos, y que le cambiaría por completo

'La trinchera infinita'

La historia de un encierro de más de 30 años, La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, ganó dos Premios Goya, a Mejor Actriz Protagonista y Mejor Sonido. Con este filme sobre el miedo y sobre el drama de los topos en la Guerra Civil, los responsables de la factoría Moriarti aspiraron por tercera vez a viajar a Hollywood

'El reino'

Un influyente vicesecretario autonómico a punto de dar el salto a la política nacional se ve salpicado por unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción en "El reino", la película de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. La película, que cuenta con guión del propio Sorogoyen junto a Isabel Peña, tiene referencias claras a casos de corrupción reales de la política española, aunque sin alusiones específicas.

'La vaquilla'

Durante la Guerra Civil Española, en un frente de trincheras, los soldados se limitan a escribir cartas o dormitar. Pero la tranquilidad se rompe cuando un altavoz de la Zona Nacional anuncia que, con motivo de la Virgen de Agosto, se va a celebrar en un pueblo cercano una fiesta. Cinco combatientes de la Zona Republicana deciden raptar a la vaquilla para terminar con la fiesta del enemigo y conseguir la comida que necesitan.

'El laberinto del fauno'

Uno de los grandes éxitos de Guillermo del Toro, reciente ganador del León de Oro por "La forma del agua". Su desbordante imaginación al servicio de un cuento gótico sin igual ambientado en la posguerra española.

Ofelia, una niña de 13 años se traslada junto a su madre, Carmen, en avanzado estado de gestación, hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado Vidal, un cruel capitán del ejército franquista, nuevo marido de Carmen y por el que Ofelia no siente ningún afecto. La misión de Vidal es acabar con los últimos vestigios de la resistencia republicana, escondida en los montes de la zona. También ahí se halla el molino donde Vidal tiene su centro de operaciones; en él les aguardan Mercedes, una joven que se encuentra a cargo de los demás miembros del servicio, y el doctor, que se hará cargo del delicado estado de salud de Carmen. Una noche Ofelia descubre las ruinas de un laberinto donde se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le hace una increíble revelación: Ofelia es en realidad una princesa, última de su estirpe, a la que los suyos llevan mucho tiempo esperando. Para poder regresar a su mágico reino, la niña deberá enfrentarse a tres pruebas antes de la luna llena.

'Modelo 77'

Cárcel Modelo. Barcelona, 1977. Manuel (Miguel Herrán), un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de su delito. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a un grupo de presos comunes que se está organizando para exigir una amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo.



'Mar adentro'

Alejandro Amenábar llevó a la gran pantalla la historia real de Ramón Sampedro, primer español en solicitar el suicidio asistido. Entre la multitud de premios y reconocimientos que logró Mar adentro, destacan un total de catorce Goyas -entre ellos el de Mejor película, director, actor (Javier Bardem) o actriz (Lola Dueñas)-.

Ramón (Javier Bardem) lleva casi treinta años postrado en una cama al cuidado de su familia. Su única ventana al mundo es la de su habitación, que da al mar, donde sufrió el accidente que interrumpió su juventud. Desde entonces, su único deseo es morir dignamente. En su vida ejercen una gran influencia dos mujeres: Julia (Belén Rueda), una abogada que apoya su causa, y Rosa (Lola Dueñas), una vecina que intenta convencerlo de que vivir merece la pena. Pero también ellas, cautivadas por la luminosa personalidad de Ramón, se replantearán los principios que rigen sus vidas. Él sabe que sólo quien de verdad le ame le ayudará a emprender el último viaje.

'Maixabel'

Tan sencilla y emocionante como es un encuentro con la auténtica Maixabel Lasa, así es la película de Iciar Bollaín, que acumula 14 nominaciones. La película repasa la cicatrización de la herida de ETA a través de la experiencia personal de la viuda de Juan María Jauregui. Ella dio una lección de humanidad al acceder a entrevistarse con uno de los asesinos de su marido en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava).

'La escopeta nacional'

La escopeta nacional es una de las películas más notables de la filmografía de Luis García Berlanga, quien además de dirigir el filme se encargó de elaborar el guion junto a Rafael Azcona, con quien ya trabajó en Plácido (1961), El verdugo (1963) o ¡Vivan los novios! (1970). Como el propio Berlanga confesó, la historia que convirtió en película está basada en las cacerías que se realizaban en la época de Franco. Concretamente, la inspiración inicial le vino al realizador a raíz de una cacería en la que Fraga, con una escopeta de perdigones, disparó en el culo a Carmen, la hija de Franco.

'Historias de la radio'

Fue por aquellos días en que los españoles no llevábamos un duro en el bolsillo, cuando se inventaron los concursos radiofónicos. Por ejemplo... galletas Cruz y Raya premiara con tres mil pesetas al primer ciudadano que se presente en la emisora vestido de esquimal, con trineo y perro lobo. Justo es el dinero que necesita una pareja de inventores para poner en marcha su pistón superpropulsor. Pero en este verano madrileño son muchos los que necesitan vestirse de esquimal... por ejemplo... Aliron es un raticida que las mata callando y ofrece dos mil pesetas por algo tan simple como presentarse en el estudio demostrando que se es la persona que al azar, ha sido requerida por teléfono.

'La voz dormida'

La voz dormida está basada en la novela del mismo título escrita por Dulce Chacón, una historia de la posguerra española que llevó a la gran pantalla con éxito Benito Zambrano, quien también se encargó de elaborar el guion junto a Ignacio del Moral.

Hortensia (Inma Cuesta) está embarazada y en prisión. Pepita (María León) es su hermana, una joven cordobesa de origen rural que va a Madrid durante la posguerra a visitar a Hortensia a la cárcel. Será ahí donde Pepita conozca a Paulino (Marc Clotet), un valenciano de familia burguesa que lucha junto a su cuñado en la sierra de Madrid. A pesar de la dificultad de la relación se enamoran apasionadamente. Con Hortensia juzgada y condenada a muerte, su hermana intentará luchar por todos los medios para evitar una ejecución que no se llevará a cabo hasta después del parto, y suplicará que no den a la criatura en adopción o la internen en un orfanato.

'El nido'

La aburrida vida en un pueblo de Salamanca de Don Alejandro, un antiguo director de orquesta viudo, escéptico y solitario, da un vuelco cuando conoce a Goyita, una niña de trece años inteligente, imaginativa y sensible. Se trata de un amor platónico, pero que no obstante incomoda a algunos vecinos influyentes.



'¿Quién puede matar a un niño?

Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viajan a la costa española para pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, cuando llegan, se quedan decepcionados: el lugar es demasiado bullicioso para pasar las tranquilas vacaciones que ellos habían planeado. Deciden entonces alquilar una barca para visitar una pequeña isla en la que Tom había estado cuando era más joven. Su sorpresa es mayúscula cuando descubran que los únicos habitantes de la isla son niños. Unos niños que, animados por una misteriosa fuerza, se rebelan contra los adultos.

'La isla mínima'

La isla mínima fue el primer gran éxito de Alberto Rodríguez, que además de dirigir la película participó en la elaboración del guion junto a Rafael Cobos. En los Goya, de las 17 candidaturas a las que optaba el largometraje, consiguió ganar 10 de ellas, destacando los premios de Mejor película, director, actor protagonista -Javier Gutiérrez-, actriz revelación -Nerea Barros- y guion original.

Juan y Pedro son dos policías de homicidios de Madrid, ideológicamente opuestos, que son expedientados y castigados a desplazarse a un olvidado pueblo de las marismas del Guadalquivir a investigar la desaparición y brutal asesinato de dos chicas adolescentes durante sus fiestas. Juntos, deberán superar sus diferencias y descubrir y enfrentarse a un salvaje asesino que lleva años matando a jóvenes en una comunidad anclada en el pasado donde las mujeres no le importan a nadie.

'El buen patrón'

Esta ingeniosa sátira laboral dirigida por Fernando León de Aranoa (Barrio, Princesas) obtuvo la unanimidad de la crítica: la interpretación de Javier Bardem (Jamón, jamón, Being the Ricardos) es una de las mejores de su carrera.

En ella conocemos a Javier Blanco (Javier Bardem), el director (e hijo del fundador) de Básculas Blanco, una de las tres empresas finalistas al premio a la excelencia que concede el gobierno regional. Todo tiene que ser perfecto cuando llegue la comisión evaluadora... y Javier está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su empresa consiga el mismo equilibrio que las básculas que fabrica, cruzando para ello todas las líneas imaginables y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.