La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está acaparando los mismos titulares que ocupó su polémica ruptura. Nuria Roca y Juan del Val opinaron sobre la separación de su compañera de 'El Hormiguero', momento en el que se pusieron de su lado, y también lo han hecho sobre la segunda oportunidad que la marquesa de Griñón ha dado al empresario. "Es la primera gran sorpresa amorosa del año", decía la presentadora de 'La Roca (LaSexta) al hablar de la reconciliación.

"Me parece, dentro del cariño que tenemos a Tamara, que Íñigo y ella son dos personas que se gustan mucho. Esto es un valor muy importante y eso sobrepasa algunos accidentes. Se gustan mucho, hay un montón de parejas que no se gustan... A mí siempre me dio pena que ellos, gustándose tanto, se cayeran. Yo a eso le doy muchísimo valor", ha señalado del Val, colaborador del programa. Algo en lo que coincide completamente con su mujer: "Yo estoy muy feliz. Creo que ahora es el punto de partida. La historia está llena de reconciliaciones maravillosas".

Nuria Roca ha destacado que al ser una pareja conocida "todo se precipita y ahora han recapacitado y han dicho que es una tontería... Todo se hace muy grande porque está expuesto, lo que a muchas parejas les supone un bachecito se convierte en una roca tremenda".



Sobre si es una decisión acertada o no, Nuria lo deja en el aire. "Es fundamental que una pareja se guste. ¿Se están equivocando? Pues quién sabe si se están equivocando, yo creo que no", ha sentenciado.

Nuria Roca y Juan del Val ya 'predijeron' la reconciliación

El pasado septiembre, días después de hacerse viral del vídeo de Íñigo Onieva besándose con una mujer que no era su prometida, Tamara acudía a su puesto de colaboradora en 'El Hormiguero', donde coincidía con Nuria y Juan. Al hablar del tema, el periodista minimizó la infidelidad. "Teniendo ira, estás mejor que teniendo tristeza, pero lo que te cura de verdad es la tristeza. Al final has vivido con una persona que te hacía estar en una nube. El enfado te quita todo eso en un momento. A partir de ahí, sentirás dolor por lo que ha pasado y por lo que has perdido", argumentaba Juan del Val.

Por su parte, Nuria Roca añadía entonces: "Está todo muy reciente y es muy doloroso. A lo mejor, con la perspectiva del tiempo tampoco se le da esa importancia. Depende del valor de cada uno. Entiendo cómo está Tamara ahora con la decepción".