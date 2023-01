Con lo caótico que fue el final del 2022 para Íñigo Onieva y Tamara Falcó parece que el inicio del 2023 está trayendo buenas vibras para la ex pareja. Según podía conocer 'Sálvame', la ex pareja se ha reencontrado estas fiestas. Según varios testimonios, la marquesa de Griñón y el empresario habrían coincidido en un acto religioso en una parroquia de la calle Gavilanes de Madrid. Ahora hemos podido conocer más detalles que dan a entender que la ex pareja se podría estar dando una oportunidad. 'El programa de Ana Rosa', en concreto el periodista Antonio Rossi, ha contado que Íñigo y Tamara "suelen hablar todos los días por teléfono" y los amigos "dan por hecho" un pronta reconciliación.



"El otro día hablé con Íñigo, no quiso pronunciarse al respecto de todo esto, que se iba a mantener en esa línea... La actitud que le noté hablando no fue ni mucho menos la de otras veces, estaba mucho más contento, mucho más empoderado y por lo que me dicen 'se está dejando querer", aportaba también Marisa Martín-Blázquez.

Telecinco

Otra de las pistas que se barajan para confirmar que la ex pareja se estarían dando una nueva oportunidad sería que se vuelven a seguir en sus redes sociales. "Cuando Íñigo y Tamara dejaron la relación, una de las primeras cosas que hizo Onieva fue bloquear a su ex en sus redes sociales... Pues bien, Íñigo Onieva ya ha desbloqueado a Tamara en sus redes", contaba la periodista Leticia Requejo.