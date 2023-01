Ana Rosa Quintana se hace mayor. Bueno, ella no, su programa. 'El programa de AR' ha cumplido la mayoría de edad este 10 de enero y la presentadora lo ha celebrado con un programa especial, en el que la actualidad se ha mezclado con las noticias más destacadas que ha dado el programa a lo largo de estos 18 años. La emoción contenida se respiraba en el ambiente y no ha sido hasta los últimos minutos de emisión, cuando la presentadora ha dado rienda suelta a sus lágrimas. Ana Rosa se despedía de la audiencia rodeada de todo su equipo y agradeciendo al público su fidelidad a lo largo de estas casi dos décadas. Ha sido entonces cuando Patricia Pardo le ha entregado un ramos de rosas blancas y ha dado paso a un vídeo que recogía imágenes de Ana Rosa desde su más tierna infancia hasta las más actuales.

Captura TV

"Para toda tu redacción esto es mucho más que un programa de televisión, no hacemos las mañanas de Telecinco, hacemos 'El programa de Ana Rosa'. Te lo decimos porque pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, queremos darte las gracias de corazón porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quisiste estar aquí con nosotros al pie del cañón", ha dicho la presentadora de la sección de sucesos.

Ana Rosa, tras ver el vídeo, ha acabado llorando y confesando: "Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí".

Captura TV

Además del ramo de flores, la 'reina de las mañanas' ha recibido un regalo muy especial: una edición de los libros que leía de pequeña y por los que decidió convertirse en periodista. "Mari Noticias. Me hice periodista por esto. Era ideal, me lo compraba mi padre en el rasto. Yo quería ser como ella y he vivido algunas historias, eh", desvelaba.

Ana Rosa añadía: "Ahora entiendo porque llevamos 18 años de éxito y de liderar audiencias con este talento y esta famlia y ustedes nos han dejado entrar en sus casas". Tan emocionada estaba que se le ha escuchado decir: "Ay, que se me caen los mocos".

