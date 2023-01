Marta Robles publica nuevo libro, , un ensayo de historias de amor y desamor de los y las más grandes de la cultura universal. Quedamos con ella para hablar de este trabajo y lo hacemos en un lugar muy especial: la suite del Hotel Intercontinental donde Ava Gardner vivió la mayor parte del tiempo que pasó en Madrid. Entrar en esta habitación es como entrar en un santuario. Todo huele a la mujer más bella del cine. Sin dudan, el mejor sitio para entrevistar a Marta Robles.

Ya solo el título del libro nos indica qué vamos a encontrar en sus páginas. "Es el último verso de los '20 poemas de amor y una canción desesperada', que dice: 'Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos', es decir, quiero sacar lo mejor de ti, hacerte florecer, como hay tantos malos amores, voy a poner este verso que significa el buen amor, lo que un buen amor puede sacar", nos cuenta.

Ana Ruiz

Y es que, para Marta "el amor es fundamental en la vida del ser humano, aunque ningún amor es lineal como tampoco son lineales las obras de los artistas. Hay amores que parecen buenísimos y luego son malísimos, es muy difícil encontrar un amor que de principio a fin sea maravilloso". Uno de los capítulos está centrado en Pablo Picasso. "Fue un maltratador y un genio. No me hubiera gustado tenerlo al lado. Él necesitaba a las mujeres porque le servían de inspiración, y las exprimía. La vida con él debió ser dolorosa pero apasionante", afirma la escritora.

Ana Ruiz

Otras de las figuras que aparecen en 'Lo que la primavera hace con los cerezos' son Federico García Lorca y Salvador Dalí. "No tuvieron sexo, pero estuvieron enamorados. Ellos tuvieron un amor, pero nunca sabremos definir cómo era ese amor, si era la necesidad del uno por el otro. No tuvieron sexo porque Dalí tenía miedo a las relaciones sexuales, por eso no fueron más allá. La relación se paró con el asesinato de Federico García Lorca", revela Marta.

Ana Ruiz

Pero no solo de amores históricos hablamos con Marta. También de su relación con Luis Martín de Bustamante: "Juntos llevamos 24 años, casados 20, y mi vida es mejor cada día". La periodista define a su marido como "muy culto, y aunque es verdad que somos muy distintos, yo creo que ése es el secreto de que llevemos tanto tiempo juntos, porque si fuéramos iguales, nos mataríamos... Lo cierto es que Luis impulsa mi creatividad, me apoya y me entiende, y eso es muy importante".

Ana Ruiz

Pero Luis no es su único amor y es que el corazón de Marta Robles también está ocupado por sus tres hijos: Ramón Langa, fruto de su primer matrimonio con el actor de doblaje Ramón Langa; y Miguel y Luis, nacidos de su relación con Luis Martín de Bustamante. Miguel se parece a mí, es intenso como yo, es un grandísimo músicoy un estupendo actor. Ramón, el mayor, es actor, está en Londres haciendo unos cursos sobre cine y fotografía e interpretación. Y Luis, el pequeño, espero que no siga los pasos de sus hermanos", se sincera.

La foto favorita de Marta Robles

Cedida Marta Robles

"Me gusta esta foto porque es de cuando Luis y yo llevábamos un año saliendo".

Entrevista realizada en la Suit Ava Gardner del . Paseo de la Castellana, 49, Madrid.