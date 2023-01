Este pasado martes 10 de enero veíamos como el clan Campos salía y entraba de la Clínica La Luz de Madrid debido al ingreso de María Teresa Campos. La periodista sufría una caída el 31 de diciembre, que al parecer no era nada preocupante, pero la malagueña quiso hacerse una revisión para quedarse más tranquila. Sus hijas, que velan los vientos por su madre y están pendientes de todos sus cuidados, eran las encargadas de acompañarla al médico. "Las navidades son complicadas cuando hay personas de cierta edad con una rutina. No ha sido fácil para ella y se une que el 31 sufrió una caída de la cama. El médico la vio en casa, pero era solo el dolor muscular, y como ha seguido quejándose, hemos decidido que había que hacerle una serie de pruebas, y se le han hecho unas radiografías. Está todo bien, pero le han detectado una pequeña anemia, pero controlable", ha contado Terelu Campos a los medios que esperaban en la puerta de la clínica.

Este miércoles 11 de enero, y mucho más tranquilas, acudían las dos hermanas a su puesto de trabajo en 'Sálvame'. "Quiero dar las gracias por el apoyo y por los mensajes que hemos recibido hoy y ayer. Mi madre, gracias a Dios, está bien. De toda la vida le tiene miedo a los médicos pero creo que hicimos bien en llevarla ayer y esperamos que tenga una evolución buena", contaba Carmen Borrego.

Telecinco

Por su parte, Terelu Campos ha querido volver a explicar el motivo del ingreso de su madre, ya que ayer con todo el revuelo podía haberse olvidado de algún detalle: "La decisión de llevar mi madre ayer a la clínica La Luz la tomo el lunes viniendo para acá, llamo a mi hermana, me dice que está de acuerdo y nos ponemos a moverlo con los médicos. Ella el lunes cuando se va de mi casa se compromete a ir al médico y creía que no había que esperar ni un día más pero cuando ella se ve allí es otra cosa porque cree que ella tiene algo grave y no se lo hemos dicho", y es que el miedo de María Teresa por los médicos es real. Según cuentan sus hijas, la veterana periodista no se alimenta bien de nunca. "No come carne, pescado y no le gusta la verdura y como se alimenta mal, pasan estas cosas. Cuando se cae en casa de Terelu, no tiene chicha y se hace más daño", explica Carmen.