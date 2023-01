Marta Peñate arranca el 2023 con nuevas pruebas médicas. La participante de 'Supervivientes 2022' ha subido una nueva entrega de su vídeoblog a su canal de Mtmad y allí se ha sometido a un 'preguntas y respuestas' de sus seguidores en el que ha confesado el motivo por el que tiene que someterse a diferentes pruebas médicas. La ex concursante de 'La isla de la tentaciones' comenzaba su vídeo felicitando el año a sus seguidores y enseñándo el árbol de Navidad, que todavía no había quitado a 13 de enero: "La gente tenemos una facilidad para poner el árbol, pero luego no hay ni Dios para quitarlo", expresa la canaria que, unos días antes, nos enseñó su gran vestidor.

Marta Peñate, novia de Tony Spina, ha hablado sobre su deseo de ser madre junto a su pareja -con el que tiene intención de casarse- y ha señalado que el proceso de fecundación in vitro en el que está inmersa, continúa. Sin embargo, ha matizado la dificultad que se puede encontrar en este proceso porque "solo tiene un riñón". "Tengo un seguimiento nefrológico y tengo que ir... Como me van a hormonar y voy a tener un montón de medicamentos encima, pues para ver si hay una contraindicación para el riñón con que yo me hormone y tenga todo el proceso que tengo que hacer", señaló.

Mtmad

Marta Peñate ha revelado que le han pedido que se realice más pruebas médicas. "Me han pedido que vaya al nefrólogo, mire como va el riñón y les dé un parte", comentó para, de esta forma, asegurarse que todo va bien durante el futuro embarazo. Además, ha señalado que "lo entiende" porque una clínica tiene que tener "todo atado".

La novia de Tony Spina también ha dicho cuando quiere iniciar el proceso de fecundación in vitro: este mes de febrero. "Me he dado cuenta que cada vez te piden más y puede que se atrase un poco. Mi idea es hacerlo en febrero porque si es en marzo, el niño me nace en Navidad, y no me vienen bien esas fechas", concluía la canaria.