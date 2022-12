Ser influencer y personaje de televisión conlleva tener que cuidar mucho la imagen, y de eso sabe mucho Marta Peñate. La ex concursante de 'Supervivientes 2022' tiene claro que la ropa es una de sus pasiones, y no escatima a la hora de gastar en looks. De hecho, en su último capítulo para mtmad ha hecho un repaso a su vestidor calculando lo que se puede haber gastado en sus prendas más caras, y casi le da un 'patatús': "Tengo que reconocer que esto es un dineral", ha dicho tras hacer cuentas.



Tras dejar su apartamento cerca del madrileño Paseo de la Castellana, ella y su chico -Tony Spina, con el que se casará y tendrá hijos en breve-, se fueron a vivir a un piso de la zona norte de las afueras de Madrid, donde están la mar de a gusto, y aunque Marta ya enseñó al completo la casa en la que viven, esta vez ha querido hacer una parada especial en su vestidor, una de las estancias de las que más orgullosa está.

Mediaset

Así, Marta ha hecho un repaso por sus joyas y bisutería, algunas de firmas como Hermés o Dior, aunque lo más valioso que posee son unos pendientes de diamantes que su madre le regaló hace unos años, y que costaron la friolera de 3.000 euros. Tampoco se corta con los relojes: uno de los más caros es de Gucci, en el que se gastó unos 900 euros.

Mediaset

Mediaset

En ropa, a Marta le gustan las marcas como a muchas otras personas, y aunque tiene prendas de diseñadores como Tommy Hilfiger, por ejemplo, a ella, para su día a día, le gusta mucho un 'low cost' tipo Zara. Sin embargo, donde sí se deja el dinero es en los accesorios: sus gafas de sol, firmadas por Gucci o Prada, alcanzan precios de unos 300 euros, mientras que sus cinturones, también de Gucci o la afamada casa francesa Louis Vuitton, los ha comprado por entre 400 y 500 euros. Con todo esto, casi se lleva las manos a la cabeza: "Sólo tengo tres y después de pensar en lo que cuestan probablemente no tenga más", ha dicho, y ha añadido: "Se me cae la cara de vergüenza de decir lo que me he gastado en ciertos artículos".

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Otro de sus grandes caprichos son los zapatos: para su día a día utiliza muchas zapatillas de deporte, pero cuando se arregla es cuando saca la artillería pesada: en dos pares de tacones de Christian Louboutin se ha gastado más de 1.500 euros, aunque otra de las joyas de la corona son sus playeras 'Triple S' de Balenciaga, que cuestan 795 euros. En cuanto a bolsos, reconoce que tiene "pocos bolsos", pero los que tiene "son muy buenos. No tengo bolsos que no sean de marca", y no mentía: Prada, Saint Laurent o Louis Vuitton son las marcas que más le gustan, siendo el más barato unos 150 euros y el más caro más de 1.200. Está claro que podemos decir que Marta Peñate es una auténtica 'fashion victim'...