Tras la bronca de Kiko Hernández y Carmen Borrego , en la que la colaboradora ha terminado por irse del programa, el madrileño ha seguido con el tema que tanto está afectando a las Campos. Kiko Hernández ha asegurado que las supuestas grabaciones de la familia de María Teresa Campos En concreto, Hernández ha contado con pelos y señalesEn verano, María Teresa Campos organizó una comida en su casa e invitó a"Llamo a la una y media para ver que llevo a la comida y me dicen: '¿adivina quién viene a comer? Alejandra Rubio.'. Nada más aparcar vemos mucha prensay eso incomoda mucho en la comida", cuenta el colaborador. Cabe señalar que en esa época, Kiko y Alejandra no se llevaban muy bien y sospechaba de la joven.El colaborador ha asegurado que fue ese día cuando se enteró que existían unas grabaciones realizadas por el entorno de Gustavo.y el colaborador no sale de su asombro. "Se han hecho para que el día que no esté María Teresa Campos Gustavo pueda hacerse varios reportajes", asegura Kiko. Tras la comida, Belén y Kiko continúan con la reunión en casa de Gustavo y el colaborador alucina con la casa del chófer: "yo flipo con la casa".que se dijeron en esa reunión pero no ha querido hacerlos públicos. Sí que las ha escrito en un papel que solo lo ha podido ver Jorge Javier y Adela. "Es de una gravedad...", decían.