La tarde de este martes 17 de enero ha estado muy movidita en 'Sálvame'. El programa comenzaba con una tensión muy grande entre Carmen Borrego y Kiko Hernández. La semana pasada, el colaborador desveló que tenía conversaciones grabadas de todo el clan Campos, y todos empezaron a dudar de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. Esta información está doliendo mucho a la familia Campos, que ha preferido no seguir indagando sobre el tema, ya que por una parte no creen que Gustavo haya podido grabarles. Kiko Hernández, molesto porque se insinúe que la información es incorrecta, amenazaba con desvelar quién era la persona que grababa las conversaciones.

Antes de decirlo, el enfrentamiento entre los colaboradores ha ido tan lejos que Carmen Borrego ha terminado por abandonar su puesto de trabajo. Tras una amenaza de Carmen a Kiko por mover este tema, el colaborador le llamaba "sucia". "No te tengo ningún miedo", continuaba Carmen. La colaboradora se empezaba a agobiar y se rompía finalmente: "Las gilipollas siempre somos las Campos. No puedo más. Os habéis cargado la relación con mi hijo", decía llorando muy enfadada. Para tranquilizarla, Kiko le explicaba que ha sido víctima de una trampa para hablar de su familia y Carmen sentenciaba: "Hasta que no me enterréis no vais a parar", levantándose y tirando su móvil al suelo.

De nada han servido las palabras de Jorge Javier Vázquez para tranquilizarla y que así no se fuera. Tampoco le ha valido las llamadas de su hermana Terelu Campos, que seguramente eran para que la colaboradora se calmase ante esta tormenta. "Todo tiene un límite y ha llegado hoy", eran las últimas palabras de Carmen por los pasillos de Telecinco entre sollozos.