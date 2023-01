La periodista y escritora Valeria Vegas nos desvela sus secretos personales y profesionales. En primer lugar Valeria nos desvela quién es su gran referente en la vida y no es otra que la gran Alaska a la que considera una mujer valiente, que aboga por la libertad individual y que ha roto muchos moldes. Además destaca su gran estilo a la hora de vestir, con gusto propio, aunque nunca se ha dejado influenciar sigue la moda.

Valeria se considera una mujer luchadora aunque nunca ha sido consciente de estar luchando, pero cuando ve lo que ha tenido que pasar con perspectiva, reconoce haber sido muy valiente, pero siempre ha posteriori.

Aunque ella ya ha grabado un documental sobre una de las grandes actrices, le gustaría que en España se grabasen más documentales de las grandes divas. Su mitomanía viene de querer saber lo que ocurrió cuando ella no había nacido. Valeria es una persona muy curiosa y tiene esa necesidad de conocer lo que ha sucedido cuando ella no estaba.

Aunque nos ha hablado mucho de lo que le gusta, también ha querido contarnos algo sobre ella. Por ejemplo tres adjetivos que la definen a la perfección son: la nobleza, lealtad y sencillez. Para conquistarla lo que hay que tener es mucho sentido del humor. La periodista se ha dado cuenta con el paso del tiempo que eso es lo que más valora. "Me gusta la gente que me divierte", afirma rotunda.

Aunque confiesa que le encanta estar enamorada porque le aporta mucha felicidad, a veces también siente que es algo que la bloquea. Aunque ello no quiere decir que este en una relación tormentosa, simplemente que a veces no le gusta que su felicidad en gran medida dependa de la presencia o no de su pareja.