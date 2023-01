Yoli Claramonte, más conocida por LoveYoli en redes sociales, ha expresado en su último vídeo de MtMad su preocupación en estos momentos por su hija, que ha estado en el hospital por dolores de barriga y fiebre.

"No sé por donde empezar. Creo que no levanto cabeza, no sé si nos ha mirado un tuerto", iniciaba así el vídeo la ex concursante de Gran Hermano. Según cuenta, desde que su hija pequeña Jimena -fruto de su relación con su actual pareja Jorge- empezó el colegio han pasado por varias enfermedades: desde gastroenteritis hasta conjuntivitis, "bastante mal de salud", calificaba la influencer -que se hizo un cambio radical-.

Mtmad

Yoli cuenta que tuvo una llamada del colegio de su hija diciendo que su niña tenía "un dolor muy grande de barriga" y que salió de clase con fiebre: "Recibí la llamada y me asusté bastante", explica y acto seguido, la televisiva se fue al centro de salud con su hija. Allí le dijeron que podría ser una apendicitis y la derivaron al hospital.

Una vez en el hospital, le dieron un parte: "Tras las primeras pruebas nos dijeron que era apendicitis. Ya por fin le hicieron una eco, y por suerte no era una apendicitis, vieron que tenía unos ganglios muy cerca del apéndice", expresa. Por suerte todo quedó en un susto y su hija no tuvo que pasar la noche en el hospital, ya que le dieron el alta para estar en su casa con la medicación correspondiente.

Yoli no estuvo sola en el hospital, pasó las horas acompañada de su ex pareja Jonathan y Marthe -actual novia de el ex concursante de Gran Hermano-. "Son un gran apoyo pese a que la gente siga intentado que el hacha de guerra esté por ahí, de verdad que ahora la relación es muy buena", comenta en el vídeo. Además, señala que "hicieron un borrón y cuenta nueva" en el último reality show al que fueron juntos y que desde entonces, "su relación ha mejorado a niveles extremos".