Hacerse un cambio de look de vez en cuanto ayuda mucho a subir los niveles de autoestima, y a Yoli Claramonte, más conocida en redes sociales como 'Loveyoli', le hacía mucha falta. La ex gran hermana está todavía trabajando para mejorar muchas cosas en los personal: no se encontraba a gusto con su exposición mediática, hace unos meses sufrió un aborto y, en lo profesional, tuvo que apartarse temporalmente de su trabajo en las redes sociales para recargar pilas mentalmente. Ir al psicólogo le está ayudando mucho, y ahora, para coronar todos esos cambios, ha decidido someterse a un cambio radical de look... y esta vez es de verdad.

Yoli llevaba mucho tiempo con su media melena dorada y mechas rubias, y aunque a principios de este año quería sorprender cortándose el flequillo y subiendo el tono de rubio de su cabello con una mechas rubias 'balayage' (similar a lo que se ha hecho Lola, de 'La isla de las tentaciones')... la sorpresa de verdad ha llegado ahora, cuando ha puesto su pelo en manos del azar por un 'trend' de Tik Tok.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, el cambio es muy acertado, y la mayoría de comentarios en la publicación eran en la misma línea: Yoli ha cortado su melena y ha optado por un corte 'bob' a la altura de las orejas. Además, ha recuperado el flequillo y ha pasado del rubio dorado a un tono más ceniza. Ella está encantada, y además el cambio tiene un trasfondo muy bueno: ha donado el pelo que se ha cortado a una causa benéfica. Ella está muy feliz, que es lo importante, aunque nos falta conocer la reacción de su chico, Jorge, cuya impresión la última vez no fue la más acertada: "Me recuerdas a tu madre", le dijo, y es que le salió del alma...

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Es más, hemos recuperado el momento exacto en el que Jorge, no se esperaba nada de la sorpresa, y su cara era un auténtico poema. ¿Cómo habrá reaccionado esta vez, que el cambio es mucho más llamativo?

Mediaset

El pobre intentaba arreglarlo como podía diciendo que le gustaba pero que la veía rara, aunque al final ha tenido que admitir lo que se le estaba pasando por la cabeza: "No te queda mal. Si te quedara mal te lo diría, pero me gustaba más antes". Yoli no daba crédito: "No le gusta, estoy flipando", alucinaba ante la cámara. Desde luego, no es el piropo que una espera con un cambio de look, aunque al final él confirmaba que le gustaba mucho y ella se quedaba tan contenta...