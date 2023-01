Rocío Carrasco habla, como nunca, de su marido Fidel Albiac. La hija de Rocío Jurado ha sido la última invitada del videopodcast 'Nos hemos líado' de Mtmad y allí ha revelado detalles inéditos de su relación; ha hablado con cariño de su padres y ha contado si, tras una época difícil, ha encontrado la felicidad. Y es que la joven reconoce que se ha reinventado: "Yo creo que una vez y espero no tener que reinventarme más, ha sido una y heavy" y ha explicado en qué tiempo vital se encuentra. "Yo llevo tiempo feliz y al final hay muchas parcelas de tu vida que te aportan esa felicidad también aunque en la totalidad de tu vida no seas feliz pero tienes cosas que también te lo hacen" y ha aclarado si ella, en la actualidad, siente una felicidad plena. "Yo me ha costado, no te puedo decir que yo sea feliz porque hay cosas que no las voy a poder cambiar y que tendré que acostumbrarme a vivir de esa forma pero si ha habido una parte que se va convirtiendo en felicidad o que te va dejando camino a que puedas ser feliz", reconoce.

Mtmad

Rocío Carrasco se ha mostrado muy cómplice y cercana con Alba Carrillo, una de sus mejores amigas y una de las presentadoras del videopodcast 'Nos hemos liado', con la que ha recordado anécdotas de su boda con Fidel Albiac el 7 de septiembre de 2016. Y es que la colaboradora de 'Ya es mediodía', que se ha apuntado a la moda de lucir cabezas de animales en su look, adora a Fidel y solo tiene buenas palabras para él. "A mí Fidel me chifla, le amo. Es algo que debería de ser para el universo. Es buen tío , divertido, es guay, se preocupa por las personas. Siempre que tienes un problema está, cuando yo estoy triste el primer mensaje que tengo es el suyo" dice. Claro ejemplo es que el marido de Rocío Carrasco fue de las primeras personas que se interesaron por ella tras su 'rollo' y polémica con Jorge Pérez.

Mtmad

Rocío Carrasco ha hablado como nunca de su relación con Fidel Albiac con el que lleva más de 20 años y del que le gusta todo. "Fidel me encanta entero. No hay nada que no soporte, de verdad que no, si lo hubiera te lo digo. No hay nada que tú digas, me carga o no, si lo hubiera te lo digo" y mientras Alba decía que, para ella, era demasiado madrugador, para la hija de Rocío Jurado no tiene ni un pero. "Es un tío súperequitativo" asegura y tiene claro que, con el paso de los años, ha ganado. "Está buenísimo, todos tenemos un pasado lo que pasa es que mi marido es como el vino, según va pasando el tiempo, más bueno se está poniendo. Fidel es como el vino, va a mejor siempre", reconoce.