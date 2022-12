Alba Carrillo habla alto y claro de todo lo que pasó con Jorge Pérez en la fiesta de Unicorn. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha sido la gran protagonista de su podcast de Mtmad 'Nos hemos líado' donde, charlando con Alexia Rivas, la invitada de esta nueva entrega, ha contado todos los detalles de su 'rollo' con su compañero y ha revelado cómo ha pasado los últimos días. "He llorado mucho esta semana, ayer me pegué una llorada y me duele mogollón la tripa, estoy como revuelta pero no por todo lo que está pasando sino porque me siento defraudada con cosas y con gente. Siento que hay compañeros de trabajo que no se han portado bien y por el machismo", reconocía.

Alba Carrillo se mostró decepcionada con Jorge Pérez, cuyos planes de futuro podrían pasar por dejar la televisión, al que consideraba su amigo. "Este 'señoro' está bueno y es mi amigo o era mi amigo porque me he dado cuenta de que yo le estoy protegiendo a él y él a mí poco por lo que me voy enterando... No era mi amigo íntimo pero si le consideraba amigo y en cosas me está dejando al pie de los caballos y él pues en fin… Y luego que si hablo" y aclara qué es lo que más le ha dolido. "Que no dijera por detrás lo de yo me quité, yo no sé qué… Responsabilízate ya un poco, de cara a la mujer es que yo lo hice mal y me siento mal y lo estás haciendo mal conmigo también porque me estás dejando que no querías y si querías... Él sigue manteniendo que no hubo beso y yo sigo diciendo a la gente que me remito a las imágenes" aseguró y le envió un mensaje. "Yo voy a dejar de proteger porque ya me está tocando la… y luego te enteras de lo que va diciendo por detrás y dices 'ah sí y yo salgo ahí a dar la cara por ti, protegiéndote' pues ahora vas a aguantar tu vela guapo" comentó. Ya está confirmado que Jorge Pérez y Alba Carrillo se vieron en casa de Marta López tras la fiesta.

Mtmad

Alba Carrillo tiene claro que pasó lo que pasó porque ambos querían a pesar de que Jorge Pérez sigue manteniendo que no hubo beso. "Hubo un lanzamiento de cuello conjunto y estoy harta, ya basta porque yo me lanzaba y tú a mí. Yo también tengo familia" aseguró y le envió un mensaje. "Ex amigo no es pero me duele que haya dicho unas cosas delante y otras detrás, que hay que ser coherente", aclaró. La colaboradora de 'Ya es mediodía' también comentó el apoyo que había recibido en plena polémica. "Dulce Cantalapiedra o Esther Doña que me han escrito y han sido grandes sorpresas y como siempre Fidel porque nunca me falla" contó revelando la buena relación que mantiene con Rocío Carrasco y su marido. Y es que Alba y la pareja son íntimos amigos y la colaboradora fue una de las invitadas a su boda.

Mtmad

"Me llamó Fidel y no Rocío pero creo que lo hizo en nombre de los dos porque cuando me rompí el brazo me llamó Rocío y no Fidel pero Fidel siempre está, siempre, siempre, siempre está y le digo es que te tengo que querer y te como. Cuando dicen cosas malas de él tengo que decir sois unos mongólicos. Me dijo "No dejes que te lapiden, tú no has hecho nada y quien tiene la responsabilidad es él", reveló Alba Carrillo de su conversación con Fidel Albiac aunque también habló de las críticas e insultos que recibió en redes. "Zorrón es lo mínimo que he leído pero esas cosas no me duelen; rompefamilias no porque mi familia está bien y yo no he roto nada" y a la pregunta de qué frase se tatuaría comentó, entre risas, tenerlo claro. "Deja el p… vino” sería la frase que me tatuaría porque el otro día estaba como Naty Abascal en plan os beso a todos, que si beso a Luis Rollán o el que se me pusiera por delante", bromea.