Lydia Lozano estalló contra Rocío Carrasco en el 'Sálvame Mediafest' y recordó sus años de 'mal rollo' revelando que su marido, Fidel Albiac, la ha demandado en varias ocasiones. "Yo no puedo olvidar que he ido a juicios con ellos, porque Fidel me ha demandado muchas veces. Me choca mucho que ella diga siempre que me tiene cariño, que le regalé botas cuando era pequeña y que me veía siempre en su casa, y que luego me demande", aseguró.