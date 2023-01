El director Pedro Almodóvar ha sido el gran protagonista de la noche en la gala de los Premios Feroz 2023. Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Julieta Serrano, Leonor Watling, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit, las seis 'chicas Almodóvar', han sido las encargadas de realizarle un homenaje sobre el escenario para hacerle entrega del Premio Feroz de Honor que le ha sido concedido en esta décima edición. Un reconocimiento que ha emocionado al director aunque lo que más le ha removido ha sido una imagen en concreto.

Tras ser colmado de piropos, alabanzas y agradecimientos de 'sus' chicas para presentar este bien merecido galardón, la organización emitía un vídeo que repasaba la extensa filmografía de Pedro en la que aparecía su madre, fallecida hace más de veinte años, en una de las escenas puesto que ha sido una gran fuente de inspiración y motivación para el manchego.

Sin embargo, verla ha provocado que el internacional se rompiera sobre el escenario al recoger la estatuía. "Tengo que respirar", confesaba el directo, "este tipo de premios es donde uno no tiene que llorar pero habéis puesto una imagen de mi madre diciendo que la llamara y es demasiado duro y demasiado emocionante", decía entre lágrimas mientras obtenía el apoyo de las actrices.

"No he podido verla", revelaba, "yo estaba muy seguro antes de venir arriba pero en el momento de ver esa imagen me he venido absolutamente abajo, lo siento". Y es que, Almodóvar nunca ha escondido la devoción que sentía por su madre y lo importante que fue su figura para él, de hecho muchas de sus películas están dedicadas a ella con un gran cariño. Así el director lo ha reconocido en su discurso de agradecimiento que podía dar tras recomponerse:

"Mi vida y mi filmografía han estado marcadas por varios acontecimientos. Por ejemplo, haber nacido en la Mancha. Y más que eso: haber tenido una madre manchega que me ha transmitido una cultura muy universal basada en la supervivencia en cualquier circunstancia. La falta de prejuicio a la hora de tener iniciativas que te ayudarían a seguir adelante. Y que a pesar de la oscura realidad en la que vivíamos (os hablo de los años cincuenta), la lucha diaria por sobrevivir no estaba reñida con el humor".

También ha hecho un repaso a su infancia donde el cine "no solo se convertía en mi realidad sino que la anulaba la realidad hasta hacerla desaparecer. El cine ha fagocitado mi vida por entero, tanto como espectador, como director", ha confesado. "Los rodajes me quitan los dolores, me he hecho adicto a su adrenalina, como las reporteras de guerra que vuelven a casa y no saben llevar una vida normal".

Así, ha revelado que 'Esplendor en la hierba' le hizo abrazar el hecho de sentirse un bicho raro: "Pensaba que, si para vivir con libertad tenías que vivir como un marginado, pues bienvenida sea la marginación". Mientras que ahora, convertido en toda una personalidad de ese mundo que tanto ama, es la vejez su gran quebradero de cabeza presente en sus películas: “Es otro elemento que me ha afectado. Nunca he llegado a aceptar cumplir 40 años, mucho menos 50, 60 y estoy a punto de ocultaros que ya tengo 70. Como decía Philiph Roth, la vejez no es una enfermedad sino una masacre”.

Finalmente, ha querido dar un mensaje pidiendo un aplauso "por los sanitarios que expusieron su vida en la pandemia, ante la barbarie que se está llevando a cabo en la Comunidad en la que vivo", lamentando que "nuestro sistema público de salud está al borde el colapso. Entiendo que la gala tiene otro propósito, pero los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada".