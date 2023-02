Joaquín Prat está enamorado. Así lo confesaba el pasado noviembre en 'Ya es mediodía': "Estoy enamorado y, desde que lo estoy, he adelgazado". El presentador no ha ocultado que desde hace unos meses vive uno de los momentos más felices de su vida y la 'culpable' no es otra que Alexia Pla, una enfermera valencia, directora de una clínica de belleza en Ibiza, con la que sale desde el pasado verano. Ahora, vemos las imágenes más románticas de la pareja.

El presentador y su novia se reencontraron en Madrid y derrocharon amor y confidencias en una tarde de compras. Entre las tiendas que visitaron, una de moda infantil, que vende ropa para niños de 0 a 6 años. Risas, gestos de cariño y un romántico beso que demuestra lo enamorados que están. Joaquín hablaba maravillas de Alexia el pasado enero: "Es una persona normal, trabajadora, persona a la que admiro y a la que tengo la suerte de tener en mi vida".

Joaquín Prat se separó de Yolanda Bravo en 2021, tras más de 12 años de relación. Fruto de su unión nació su único hijo, Joaquín Jr. El presentador, que ha tenido que ausentarse de 'El programa de AR' por motivos personales, hablaba de cómo afronta este nuevo año: "Espero poder conciliar. Estoy en un momento que quiero disfrutar más y trabajar menos. Pasar tiempo con las personas que quiero. Estoy en un momento muy espiritual, muy bonito".



