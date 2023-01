El presentador Joaquín Prat celebró el 18 aniversario de 'El programa de AR', la mayoría de edad del programa que lo ha visto crecer como comunicador al lado de las presentadoras y periodistas con más prestigio de nuestro país, Ana Rosa Quintana. El hijo del gran Joaquín Prat está eternamente agradecido a su 'jefa' por la gran oportunidad profesional que le ha brindado. Aunque él solo lleva 14 años a su lado, confiesa en la gran fiesta de la productora es que "es donde he aprendido todo lo que sé. Es una escuela". Y aunque confiesa que no siempre pone en práctica todo lo aprendido, lo intenta.

Para Joquín Prat lo más difícil de estar cinco días a la semana en directo, es estar a la altura de los telespectadores que tienen y " no perder su confianza". Para Ana Rosa Quintana solo tiene palabras de admiración. "Ana Rosa es una hermana mayor, es una amiga. Nunca ejerce de jefa, siempre de compañera y amiga. Jamás he escuchado a Ana una mala palabra o un mal gesto. Nunca una salida de tono. Su vuelta fue muy emocionante y una liberación. Aunque ha vuelto muy guerrera, algo que nos esperábamos".

Gtres

Su buen momento personal

"Este año en lo personal espero poder conciliar. Estoy en un momento que quiero disfrutar mas y trabajar menos. Pasar tiempo con las personas que quiero. Estoy en un momento muy espiritual, muy bonito", ha explicado el presentador que hace un buen balance del año anterior y un mejor balance para el año que entra.

Aunque muy celoso siempre de su intmidad no ha dudado en tener unas románticas palabras para su pareja de la que confiesa estar muy enamorado. "Alexia es una persona normal, trabajadora, persona a la que admiro y a la que tengo la suerte de tener en mi vida".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.