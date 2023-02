Marta Riesco ya lo ha dicho, por activa y por pasiva, hablando y cantando: no tiene miedo a nada. Y no piensa callarse ante situaciones que considera injustas. La periodista se ha convertido en protagonista, involuntaria, de un rifirrafe con Cristina Porta. El pasado 1 de febrero, ambas acudían a la plaza de toros de Las Ventas para cubrir para sus respectivos programas -'Fiesta' y 'Sálvame'- la entrega de los premios de tauromaquia de Plaza 1. Horas antes de comenzar el evento, Marta lo contaba emocionada en sus redes, compartiendo el look que iba a llevar en el reportaje, especialmente diseñado para ella. Lo que no sabía era el 'encontronzado' que mantendría con Cristina Porta.

La reportera de 'Sálvame' acusaba a Marta de estar pisándola en directo y no dejarla preguntar a dos de los invitados de la noche: José Ortega Cano y Gloria Camila. La imagen de la reportera de 'Fiesta' quedaba de mala compañera pero la novia de Antonio David Flores ha querido aclarar que de eso nada y ha explicado el porqué de su actitud.

En su cuenta de Instagram, Marta ha contado que llegó al photocall para hacer un reportaje divertido y los organizadores la habían colocado hombro con hombro con Cristina. "He pedido a las personas que organizaban el evento que me cambiasen, pero no ha podido ser por logística. He aguantado el tirón, mientras me hacían preguntas incómodas sobre mi vida personal. Yo les he contestado sabiendo que no estaban en directo. Me parece de malos compañeros, y todo tiene un límite", explicaba contando lo que había pasado fuera y dentro de cámara.

"He mantenido el tipo y cuando han venido Ortega Cano y Gloria en el directo, han venido han venido hacia mi micro, por razones obvias. Yo con Gloria tengo muy buena relación. Ha sido cuando después de que me estuviesen apretando, han aprovechado el directo para decirme que era una mala compañera porque he interrumpido su directo", continuaba Marta.

Captura TV

La periodista hacía una petición a 'Sálvame': "Quiero que dejen de hablar de mí, he dicho que no a muchas propuestas porque soy feliz en mi productora y entiendo que para ellos es difícil entenderlo porque no tienen el caso de otra persona que lo haya hecho, que me dejen en paz".

Marta ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y situaciones como esta no le ayudan para nada. "Me ha parecido lamentable que una mujer, que se llama Cristina Porta, su manera de atacarme en directo sea decir 'esta chica no está bien, estás fatal, vendes una imagen en redes sociales y no estás bien'. Todo el mundo sabe lo difícil que ha sido sobrellevar esta situación. Me duele mucho. Que no os hagan sentir mal. Estoy pasando por un atratamiento de ansiedad, depresión. Estoy medicándome, pero trabajando con muchas ganas y me siento respetada en mi trabajo", ha añadido, aclarando que ni es "mal educada ni mala compañera. No solo pasa lo que se ve en directo".

La novia de Antonio David Flores hace toda una declaración de intenciones y es que "en la vida no hay que callarse ni tener miedo a nada. Si vives una situación complicada, hay que contarlo. Yo solo quiero que se me respete como reportera". Y una vez más insistía en que ella no quiere ser la protagonista. "Quiero trabajar en lo que estudiado y lo que he ganado por mí misma".