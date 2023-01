Marta Riesco es una persona feliz con su situación actual: disfruta de su amor con Antonio David Flores, no para de trabajar y también de viajar, con su novio acaba de alquilar una nueva casa con vistas al mar en Málaga... y además tiene un pisazo en Madrid que cumple con todo lo que ella necesita: espacioso, luminoso... y muy cerca de Telecinco, "a diez minutos", ha confesado ella recientemente. Ha sido en la plataforma mtmad donde ha dado algunos de los detalles de su piso, y donde ha desvelado, incluso, lo que paga de alquiler por él.



Por unos 1.200 euros, a pesar de que considera que es caro, también cree que es "un chollo" comparado con lo que pagan algunos vecinos y compañeros suyos de la tele, y es que lo que para ella no tiene precio es vivir al lado del trabajo, algo que le permite "dormir un poco más" todas las mañanas porque 'odia madrugar'. Mientras contaba todos estos detalles, ha ido mostrando algunas estancias de la casa.

Marta no ha tenido reparos en abrir las puertas de su casa para sus compañeros, y ha mostrado cómo es su entrada, algunos detalles de su cocina y el salón, donde tiene enseres muy personales como una guitarra, recuerdos de lugares que ha visitado o una foto con su chico. Sin duda, tiene un gusto en la decoración "peculiar", con predilección por "los tonos tierra y azules", aunque también ha concedido a su chico que, quizá, él tiene mejor gusto para la decoración: "Me gustan las casas con muchas cosas, con alegría y colores", ha desvelado antes de añadir: "No me gustan las casas minimalistas".

Una de sus estancias favoritas es la terraza, que aporta un distintivo especial al apartamento, y que ella aprovecha mucho, sobre todo en verano, para tomar el sol, desayunar o tomar algo con amigos cuando acuden a su casa. Su terraza, además, es bien conocida por sus seguidores, ya que ahí grabó sus primeros capítulos para su podcast.

Marta, además, es una chica a la que le encanta subir contenido personal y profesional a las redes sociales, por lo que no es raro verla compartiendo detalles de su casa. En esta ocasión no, pero en otras hemos podido ver otras estancias con todo lujo de detalles, como su habitación:

