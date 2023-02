Instagram

La propia colaboradora ha vuelto a desmentir el rumor en 'El Hormiguero'. El pasado martes 31 de enero, al programa 'Y ahora Sonsoles' llegaba esta información. Según contaba un vídeo de la plataforma 'TikTok', la marquesa de Griñón podría estar embarazada, sin embargo,que y desmentía la noticia enseguida.Este jueves 2 de febrero, Pablo Motos tenía la curiosidad de cómo se había tomado este rumor la propia protagonista."La noticia está en todas partes, dicen que estás embarazada...", preguntaba el presentador.explicaba la hija de Isabel Preysler. La marquesa tiene 41 años y su mayor ilusión es convertirse en mamá. Pero parece un plan para más adelante. La chef e influencer siempre ha sido de las de esperar a su príncipe azul, el que estará con ella para toda la vida, y en Íñigo Onieva lo ve claro. La marquesa sí que ha contado que tras el revuelo de la noticia,"Primero me enteré por un chat y esta mañana me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dichoLe he dicho que nada", contaba entre risas con sus compañeros de la tertulia. De momento, Carolina Molas se va a tener que conformar con ser la madrina de su hijo en la boda.