Susana Molina ha vuelto a pasar por quirófano debido a un bulto en uno de sus pechos. La influencer, conocida en las redes como 'Susana Bicho', ha dado la última hora sobre su estado de salud en su cuenta de Instagram. Para no alarmar a sus seguidores, lo primero que ha dicho es que el bulto era "benigno" y se lo detectaron hace unos años pero no pudieron quitárselo del todo. Susana ha explicado que ya que pasaba por quirófano para que se lo quitasen, ha aprovechado para hacerse algunos retoques estéticos.

"Hace dos años me salió un bulto en el pecho. Fue la peor semana de mi vida. Me lo analizaron, me lo quitaron en parte por aspiración. Era benigno pero no me lo pudieron quitar del todo porque había que abrir para hacerlo porque estaba bastante cerca de la prótesis. Me ha vuelto a crecer y lo tenía muy grande. Se me veía incluso con als camisetas. y no estaba bien", contaba Susana, que hace años se sometió a un aumento de pecho.

"No sabía si contar esto o no porque es algo que solo me iba dar cuenta yo. Quiero dejar claro que aunque hay cosas de mí que no me gusten, no voy a pasar por quirófano cada vez que algo no me guste. Si no llega a ser por el tema del bulto, yo no hubiera pasado por quirófano otra vez. Al final, no deja de ser una operación de cirugía estética", explicaba la amiga de Anabel Pantoja a sus seguidores.

Susana acudió a un cirujao y le cometó si podía quitarle el bulto y este le dijo que sí y que aprovechando que pasaba por quirófano se podía corregir una citatriz que no le quedó muy bien de la operación anterior. "Como me daba miedo la anestesia, y sobre todo el postoperatorio, pensé que me arreglará la cictatriz del otro pecho. También le pregunté si se podía cambiar de prótesis por una más pequeña y me dijo que sí y que sería menos doloros porque ya tenía el hueco hecho. He aprovechado el tema del bulto para aprovechar y hacerme estas dos cosas: reducir las citatrices y cambiar la prótesis. Ya que tenía que estar en reposo, aprovechaba", ha desvelado.

Como buena influencer, además de compartir lo que le ha pasado también ha dejado un 'Ask me a question' (hazme una pregunta) para que sus seguidores le preguntasen cualquier duda que tuviesen. En esta ronda de preguntas, Susana Molina ha explicado que antes llevaba unas prótesis de 200 cc y ahora le han puesto unas de 125 cc porque son las que le "han recomendado por mi pecho y mi cuerpo para que quede bien".