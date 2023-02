No hay polémica que empañe la felicidad de Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja se casa este otoño tras haber cancelado el enlace en dos ocasiones y tienen claro que se dirán el 'Sí, quiero', vaya quien vaya. "Mira que estaba yo como Tamara retrasándola para que fuera todo el mundo y ahora la voy a hacer sí o sí con quien haya", afirmó la hija de Isabel Pantoja en 'El programa de Ana Rosa', ante de viajar a Roma junto a su chico, donde se han mostrado ajenos a la última polémica: la posibilidad de que los padres de Asraf no acudan a la boda.

Isa ya sabe la fecha aproximada de su enlace -septiembre u octubre- pero aún no tiene claro si será en Cádiz o en Sevilla. Lo que descarta es que sea en Marruecos, como planearon en un primer momento. "Después de lo del Covid, lo pospuse y creo que es menos lío para que todos podáis venir", afirmó.

El enlace estará marcado por las grandes ausencias de los Pantoja y también de los Beno. Entre los invitados está Isabel Pantoja y Anabel, pero no Kiko Rivera. "Mi madre está invitada, mi hermano no está invitado porque no tenemos relación. Espero que mi madre venga y si no viene también lo entiendo". También estarían invitados los padres de Asraf pero podrían no asistir al enlace. Según el testimonio de una vecina de los padres del modelo, del que se ha hecho eco 'Sálvame', los padres de Asraf no ven con buenos ojos la relación y cuando la pareja va a visitarlos, Isa siempre se queda en el coche esperando a su pareja.

"Aunque se case, los padres no la quieren", asegura esta mujer vecina de la familia. Según ella, a los padres de Asraf no les gusta que "salga en la tele". Y añade que para el padre de Asraf "es una deshonra, hace poco se casó una prima, estaba toda la familia y a ella no la han invitado".

Isa Pantoja aclara cómo es la relación con sus suegros

La hija de Isabel Pantoja ha aclarado esta polémica, desvelando que se lleva bien con los padres de Asraf y no entiende lo que dice esta vecina. "Yo voy a casa de Asra. Tengo relación con los padres, lo he dicho yo, Asraf, su hermano Anuar. La familia de Asraf no va a hablar nunca porque nunca lo han hecho. Mi hijo ha estado en esa casa, se ha quedado a dormir en esa casa cuando yo estuve en un reality y le han cuidado genial. No voy a decir nada de los padres de Asraf. No me voy a fiar de lo que diga una persona", ha dicho Isa.

La colaboradora televisiva ha hecho incapié en lo que más le ha molestado de esta polémica: "Me parece fuerte y muy grave las insinuaciones sobre el machismo, la religión porque me llegan unos mensajes de racismo horrorosos".