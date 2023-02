Noemí Salazar ya es madre por segunda vez. La influencer ha dado a luz a su hijo Antoñito y para no olvidar nunca ese momento -ya se hizo una escultura gigante enmarcada de brillos plateados con su barriga de embarazada- ha grabado para la plataforma de MtMad un vídeo de su parto entero.

El vídeo comienza con la estrella de 'Los Gypsy Kings' directamente en el hospital con contracciones en la cama, mientras que mantiene esos dolores, su madre Raquel Salazar y su marido Antón -padre de su primogénita Noemí- acompañan a la televisiva durante este día tan especial para la familia.



En el minidocumental del nacimiento de Antoñito, anunció el sexo del bebé en septiembre, vemos el inicio de las contracciones hasta cómo el médico le dice que le tienen que practicar una cesárea para que nazca su segundo hijo: "Vale doctor, lo que usted vea necesario, yo se lo dejo en sus manos", le respondía sobre esta práctica y acto directo le explicaba a Antón y a su madre el motivo: "Llevo nueve horas con la bolsa rota, no dilato y que cada contracción es un estrés que sufre el niño. Me van a dar de margen una hora a ver si he dilatado un poco, y si no lo hago, es tontería ver si esto avanza", expresaba. Las imágenes no dejan cabida a la imaginación ya que muestran todo lo que hay detrás de un parto, y concluyen con Noemí Salazar besando por primera vez a su niño.

