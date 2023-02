Para los de mi generación, las canciones de Víctor Manuel forman parte de las diferentes etapas de nuestra vida. Difícil enumerarlas todas porque ha compuesto más de quinientas, muchas las pueden escuchar en su nuevo álbum 'La vida en canciones', que contiene tres CDs con 59 de las más conocidas. En él incluye su biografía y las letras de todas ellas, así como fotos con Ana Belén, su otra mitad, y con ese grupo de cantantes y amigos como son Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos, con los que ha compartido giras, confidencias y una sólida amistad que al igual que los buenos vinos, gana con la edad. Hablamos con Víctor Manuel tras su última entrevista en 2020.



Lo primero que queremos saber es si, a sus 75 años, y con más de 50 años de carrera a las espaldas, le costó elegir los temas para incluir en este recopilatorio: "Nunca había hecho nada así, me lo propusieron y acepté. Quería que estuvieran no sólo las canciones más reconocibles, sino las que llamo desgraciadas porque no han tenido fortuna", nos responde. Una fortuna que en sus primeros años de éxito se vio empañada por la censura de los últimos coletazos de franquismo, con el que él siempre fue muy crítico y hasta contestón en su activismo político: "(La canción 'Sólo pienso en ti') fue muy importante porque yo venía de un período muy desgraciado, había tenido muchos problemas con la censura, problemas que por muchas razones no los provocaba sólo por el gusto de provocar. El período del 72 al 78 fue durísimo", se ha sincerado.

Abiertamente 'atormentado' a la hora de componer, define el proceso como toda una "artesanía", que puede salir bien, mal o salir por otro lado completamente inesperado, que puede dar en éxito rotundo o con la canción en la papelera: "Esto es artesanía, a veces aciertas y a veces no. Cuando algo no sale bien yo no culpo al público, el culpable seré yo. Creo mucho en el tiempo de las canciones, tú editas 'La puerta de Alcalá' 5 años antes o 5 años después y no pasa nada. Las canciones tienen un clima que te puede subir al cielo y nadie se explica por qué", revela.

Quizá su secreto del éxito esté en ser coherente con lo que hace y dice, ser fiel a sí mismo y no estar intentando continuamente encajar de las modas, que te vuelven como ellas, pasajero: "Lo noto en la calle cuando te dicen cosas que te suenan muy bien al oído: se ve que no les has defraudado mucho en 50 años porque te siguen y se interesan por lo que haces. El no haber intentado estar de moda o hacer cosas que te desnaturalicen, seguramente es lo que nos ha mantenido fieles a una manera de trabajar muy profesional… Eso hace que cuando te anuncias, la gente saca una entrada para ir a verte, no hay más secreto que ése", confiesa.

A pesar de ser hermético sobre su vida privada, Víctor Manuel no tiene problema en hablar con Diez Minutos de su matrimonio de 50 años con Ana Belén o de sus hijos, que han seguido sus pasos artísticos, algo que le da "mucha alegría": "Sobre todo porque son muy respetados en su profesión, han tenido que pisar muchos cristales, aunque inevitablemente les comparan porque son 'hijos de...', ellos solos han metido cabeza a base de esfuerzo y trabajo, hacen las cosas bien". Sobre su esposa, dice no tener secretos para tener un matrimonio tan largo, "solo quererse", pero desde luego que algo tiene para evitar los roces trabajando: "No somos nada competitivos, cada uno tiene su parcela".

¿Y sobre retirarse? Puede que haya a quien los 75 años le pesen, pero no a él, que aún le queda carrete: "No lo he pensado nunca, habrá un momento que físicamente pienses 'ya está'. Ojalá lo vea con clarividencia, pongo la frontera en lugar peligroso, si pongo una entrada a la venta y la gente va a verme es que puedo seguir cantando".

