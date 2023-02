Carmen Borrego será abuela de un niño. La colaboradora televisiva ha vuelto a vivir una de sus tardes más tensas en 'Sálvame'. A primera hora de este 8 de febrero, se conocía que el primer bisnieto de María Teresa Campos sería un niño, pero la feliz abuela no se ha enterado hasta bien entrada la tarde. Ha sido en directo, en 'Sálvame', cuando han emitido un reportaje contando la noticia. La primera reacción de Carmen ha sido salir al pasillo del plató desde donde ha hablado con sus compañeros. "Es dura esta situación pero todo se solucionará. Yo no voy a hablar porque es lo mejor para la relación, y no voy a decir si sabía el sexo o no. Todo lo que me mantenga al margen beneficia a mi relación con mi hijo", ha confesado la colaboradora televisiva.



Poco después, Carmen ha acabado reconociendo que no conocía el sexo de su nieto. "No sabía que mi hijo iba ser padre de un chico. Llega un momento en el que de todo se me puede hace responsable, porque es lo fácil, así que he pedido a toda mi familia que si tienen algo que es una noticia, prefiero no saberlo porque quiero estar limpia de toda sospecha", ha afirmado.

Captura TV

De lo que está segura Carmen es de que va a ser "la mejor abuela del mundo". La misma frase que llevaba el body que le ha regalado Kiko Matamoros y que ha hecho que la colaboradora llorase. "Si te tegalan un body que ponen 'abuela eres la mejor' es normal que me emocione, que nadie dude que voy a ser la mejor abuela", sentencia.

Captura TV

Carmen ha explicado que ha estado toda la mañana con su madre y no había hablado con su hermana Terelu, ni nadie de la familia y por eso no conocía el sexo de su nieto. Lo que tiene claro es que "cuando nazca mi nieto, me van a llamar. Lo hará mi hijo, no lo dudéis".

Sobre si irá al hospital a conocer al pequeño, Carmen confiesa que no va a hacer nada que perjudique a su hijo. "Si eso le perjudica, sacrificaré mi vida", desvela.

Carmen Borrego no ve a su hijo desde finales de septiembre o principios de octubre y de ahí que vea normal que no la hayan invitado al baby-shower que su hijo y su nuera organizaron para sus amigos y familiares en el que desvelaron el sexo de su hijo.