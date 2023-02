Keyla Suárez es una de las solteras que han participado en la última edición de 'La isla de las tentaciones'. Keyla es la primera concursante trans del reality y ha publicado un video en MtMad, abriéndose en canal, para hablar de su proceso de transición: "Estoy aquí para que me conozcan, porque creo que es necesario. Y porque a mi también me hubiera gustado ver a alguien como yo en su día, y que explicara yo lo que yo voy a explicar", ha contado.

La influencer es la primera concursante trans de 'La isla de las tentaciones', y desde esta plataforma ha explicado el motivo de la elección de su nombre Keyla: "Significa belleza, lo más alto que tiene Dios, y fortaleza. Que yo creo que son palabras que han definido mi transición", cuenta.

Según ha dicho, ella "no se dio cuenta" porque "ya vivía como niña": "Yo desde pequeña se me veía venir", destacaba y acto seguido enseñaba una foto de pequeña con una falda de su tía. "Cuando empecé a crecer y la gente me miraba raro, empecé a darme cuenta que algo falla, de que quizás la gente no me vía como yo me sentía. Allí fue cuando empezó la etapa del infierno, porque fue la etapa más dura", señala.

La influencer ha explicado que a los trece años empezó con los bloqueadores y a los quince empezó a hormonarse: "Yo me empiezo a hormonar a escondidas de la sociedad, solo lo sabía mi familia. Y llegó un momento que dije 'qué haces viviendo una vida de mentira' y le dije a mi madre que para vivir así, no quería vivir", expresa y añade que tras esto, fue al instituto e hizo público su transición:"Fue como ponerme en una pared y darle a todo el mundo una pistola", calificaba sobre ese recuerdo. Pero no todo han sido malos momentos, la influencer nos ha enseñado fotos de su vida y nos ha contado anécdotas que han terminado en unas bonitas lágrimas.