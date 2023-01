'La isla de las tentaciones' está en constante renovación, y si ya vamos sabiendo algunos detalles de la nueva temporada, parece que la productora también se ha puesto las pilas para ser aún más inclusiva, y en esta sexta edición han tenido a bien que una chica trans participe como tentadora. Keyla Suárez es su nombre, es de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 27 años y es una belleza como pocas, pero no lo decimos nosotros, sino que es una guapa oficial de nuestro país: participó en el certamen de Miss Universo España y, aunque partía de entre las favoritas, finalmente se quedó a las puertas. La joven, orgullosa de su condición, además es una gran defensora de los derechos LGTBIQ+ en sus redes sociales, donde suma más de 12.000 seguidores. Una cifra que seguramente subirá como la espuma tras la emisión de 'LIDLT'.

En su cuenta de Instagram se presenta como "actriz, modelo y activista trans", aunque lo cierto es que en su perfil apenas cuenta con 13 publicaciones, donde lo que más muestra es su gran gusto por la moda, el maquillaje, a su perrita Chloe y también algunas fotos de lo más sugerentes:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, Keyla también aporta su granito de arena para normalizar tratarse la salud mental. Muy activa sobre todo en 'stories', recientemente ha contado que va al psicólogo, que le está ayudando mucho un nuevo tratamiento y también ha revelado que está aprendiendo a gestionar lo que pueda pasar durante y después de la emisión del programa: "Me está ayudando muchísimo, porque pasar del anonimato a que todo el mundo te conozca cuesta un poco". Además, el hecho de saber que es una chica trans ha despertado la transfobia de muchos 'haters', que han ido a su perfil a ponerle comentarios de lo más desafortunados antes incluso de conocerla en el reality.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente la nueva edición del show parece que viene picante y polémica. Ella misma no ha querido adelantar nada, pero ha dado alguna pista cuando respondía en redes preguntas de sus seguidores: ha definido la nueva temporada como "surrealista, brutal y muy tentadora", pero además sus seguidores han querido saber si encontró trabas con los chicos o sus compañeras: "Sinceramente, fui con muchísimo miedo... pero... bueno, es mejor que vean el programa", ha dicho picarona, para añadir después: "Sólo puedo decir que recibí mucho amor". ¿Es esa una forma de dejar entrever que alguno de los chicos caerá en la tentación con ella? Habrá que esperar sólo un poco más para saberlo...