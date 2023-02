Nuevos problemas legales para Isabel Pantoja. El mismo día que la tonadillera ofrecía su primer concierto en Miami le caía una demanda por parte de un conocido youtuber cubano. Alexander Otaola anunció a través de un vídeo compartido en su canal de Youtube que su equipo legal y él han decidido presentar una demanda contra Isabel Pantoja por incumplimiento de contrato. "La demanda ya está en el Juzgado. No me importa que sea Isabel Pantoja. Otaola trabaja todos los días y mi programa hay que respetarlo", confirmaba el youtuber enseñando un documento en el que supuestamente su programa demanda a Isabel Pantoja por incumplimiento de contrato.

Aunque Álex comienza su vídeo explicando que en un primer momento quería informar de la demanda después de la gira de la tonadillera por Estados Unidos, finalmente ha tomado la decisión de contarlo el mismo día que comenzaban sus conciertos en Miami.

Según cuenta Otaola, ellos fueron contactados por el equipo de Isabel Pantoja por las personas que estaban organizando los conciertos de la cantante española en Miami. Aunque finalmente estos conciertos fueron cancelados por trámites burocráticos que impedían a la tía de Anabel Pantoja entrar en Estados Unidos.

"Isabel Pantoja no recibía información de su visa, que finalmente fue denegada. Su equipo nos contacta para ayudar para que la cantante pudiera obtener la visa. Finalmente una de esas personas - un político- consigue poner en contacto con el equipo legal de Isabel Pantoja, que finalmente acaba obteniendo la visa", son las palabras con las que el youtuber da a entender que gracias a sus gestiones Isabel Pantoja consiguió entrar en el país.

Asimismo señala que también intervino para que los músicos y todas las personas implicadas en la gira pudieran conseguir este permiso para entrar en el país. Después quedaron que el día 9.

"Isabel Pantoja vendría a desayunar al rancho y ahí se rifarían entradas para el show y también haría un agradecimiento público con el programa por la gestión de la visa. Ya que ellos nos mostraron en infinitas ocasiones su agradecimiento por las gestiones. El mismo día que tenían que venir nos mandan un email diciendo que no van a poder acudir al rancho", explica Álex.

Otaola dice que él entendió que el desayuno no podía ser posible por "cosas de diva", pero que les invitó a conectarse por la tarde, una opción que "tampoco le cuadró a Isabel". Finalmente el youtuber cuenta que no le han pagado la promoción porque ellos aseguran que "no tenían el número de cuenta", algo que él no se cree porque dice que venía en los correos electrónicos que se intercambió con el equipo de Isabel.

Finalmente, Álex señala que ha demandado a Isabel Pantoja y su equipo por incumplimiento de contrato. "Un compromiso que está en texto y correos electrónicos. No está en un contrato firmado, pero tenemos las pruebas".

"La demanda ya está en la corte de Miami y será servida esta noche mientras Isabel esté en el concierto. Yo creo que es la manera de exigir, sobre todo ante ustedes porque yo anuncié que vendría y promocioné sus conciertos. Su equipo suele utilizar a las personas para luego no cumplir lo que prometió", explica Otaola.