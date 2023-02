Victoria Federica es una amante de la moda y el cine por eso no era de extrañar que se sumara a la gran alfombra roja del cine español: la de los Goya 2023. La gala se celebraba en Sevilla y la hija de la infanta Elena se encontraba en la ciudad hispalense, todo encajaba para que fuera una de las mejor vestida en los Goya, pero no ocurrió. Todo el mundo buscaba a la nieta del rey Juan Carlos I en la alfombra y la gala y todo el mundo se extrañó al no verla pero, ¿realmente no fue?

Según ella misma nos contaba a través de sus publicaciones en Instagram y Tik Tok, la royal se preparaba para ir a una gran fiesta este sábado junto a su amiga Rocío Laffon, y lo hacía con un look largo negro que bien podía competir con el elegido por Penélope Cruz con el que siempre sorprende en la gala.

Instagram

Pero el evento para el que se preparaban era de otro calado y es que la hija de la infanta acudió a una de las grandes y exclusivas fiestas que se celebran en torno a los Goya pero que no se organizan por parte de la Academia: la fiesta del marido de Paz Vega, Orson Salazar. Una fiesta que tiene una gran fama entre los actores por su buena organización y lo bien que se lo pasan los asistentes. En esta ocasión tuvo lugar en Villa Luisa, una casa construida en 1929 en el barrio Porvenir en el centro de la ciudad, tal y como nos mostraron sus amigas en sus stories.

Allí, a la que acudió después de cenar en un exclusivo restaurante, coincidió con todo tipo de estrellas del cine y la televisión español. Un ambiente en el que la joven cada día está más cómoda.