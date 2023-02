'Sálvame' siempre tiene alguna que otra sorpresa. Este lunes 13 de febrero, el programa arrancaba con una colaboradora radiante vestida de novia. Por ahora, no hay ninguna colaboradora que vaya a dar el '¡sí, quiero!' pero no quita que se impliquen en otros temas relacionados con el asunto. 'Sálvame' tenía una jugosa información sobre la futura boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Según testimonios que ha conseguido el programa, el padre del joven no estaría muy de acuerdo con esa boda, ya que Isa no es musulmana. Los protagonistas no se han manifestado al respecto, pero el programa ha seguido investigando.

Para el arranque del programa, Terelu Campos se enfundaba en un precioso vestido de novia. "¡Cuánto hacía que no me vestía de novia!", decía la presentadora; "te queda muy bien, piénsatelo", le animaba su compañera Adela González, pero Terelu lo tiene muy claro: "Estoy muy bien como estoy, de momento". La presentadora se ha casado en dos ocasiones. Vamos a recordar los vestidos que utilizó la malagueña en su momento.

Telecinco

La primera vez que vimos a Terelu vestida de blanco fue el 22 de mayo de 1993. La presentadora contraía matrimonio por lo civil con Miguel Ángel Polvorinos, cámara de TVE. Ese día escogió un traje de seda color marfil, con adornos de blonda y una gargantilla de perlas de cinco vueltas, cuyo broche era una gran camafeo.

diez minutos

En su segunda boda, Terelu se casó el día 14 de marzo del año 1998 con el empresario Alejandro Rubio. para la ocasión eligió un estilo totalmente diferente al de su primer casamiento. La presentadora escogió un dos piezas confeccionado por el modisto alicantino Hannibal Laguna, inspirado en el siglo XVIII.

diez minutos