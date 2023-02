David Bisbal y la graciosa anécdota del parto de su hija Bianca

Instagram

Este jueves 16 de febrero, David Bisbal volvía a 'El Hormiguero' para presentar su último sencillo llamado 'Ajedrez'.Lleva más de una década acudiendo al espacio presentado por Pablo Motos y se siente como en casa. Es difícil sacar anécdotas del cantante, ya que son muchas las veces que ha pisado el programa, pero el presentador ha tenido compinchada a Rosanna Zanetti, mujer del artista, para "sacarle las vergüenzas" delante de todo el público.decía Bisbal mirando a cámara. Son muchas las curiosidades que le ha contado la modelo al programa y el presentador resaltaba una que le llamaba especialmente la atención. Por lo visto, cuando Rosanna se puso de parto de su hija pequeña,

"Rosanna estaba tranquilísima, ella tenía sus pulsaciones en 60 y yo en 120", contaba hasta que Pablo Motos le interrumpía recordándole que la única labor que tenía que hacer se desentendía totalmente: "¿Te ha dicho eso? Eso es verdad, con Bianca me puse tan nervioso que los papeles de inscripción se me olvidaron. Íbamos por el kilómetro 20 y nos tuvimos que volver... Yo es que estoy acostumbrando a llevar todo digitalmente", contaba el pobre Bisbal asumiendo su culpa eso sí, estuvo a tope con su mujer y pudo disfrutar del parto. "No me perdí nada del embarazo, iba a todos los cursos, era el maestro de ceremonias".