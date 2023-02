Marta Peñate conoce el motivo por el cual no puede ser mamá, de momento. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado un vídeo en la plataforma de MtMad contándonos el por qué. "Ahora mismo hay un babyboom absoluto. Tenemos en MtMad embarazada a Sandra Ferriz, a Danna Ponce. Cada vez que lo veo me alegro mucho pero digo 'está gente tan rápid0 y yo con el puñetero proceso, me da coraje pero me alegro", ha comentado al inicio.

En 2022 la canaria anunció su deseo de ser madre: "Nunca he tenido una pareja con la que me viera 100% como para decir 'quiero ser madre', porque siempre encontraba 'taras' en mis ex... pero con Tony, de repente, no me preguntéis cómo, se me encendió la luz de ser madre, y tengo ya súper asumido en mi mente que (el bebé) tiene que tener mi nariz, mi boca, mis orejas... pero los ojos de Tony", explicaba.

Según expresaba el proceso está siendo un poco más complicado de lo esperado, ya que tiene una condición llamada "útero bicorne en retroversión" y aunque no es infértil, sí que puede tener problemas para quedarse embarazada de forma natural, por esta razón acudió a una clínica de fertilidad.

Antes de comenzar con la fecundación in vitro, Marta contó en enero de 2023 que tenía que someterse a unas pruebas médicas porque solo tiene un riñón: "Tengo un seguimiento nefrológico y tengo que ir... Como me van a hormonar y voy a tener un montón de medicamentos encima, pues para ver si hay una contraindicación para el riñón con que yo me hormone y tenga todo el proceso que tengo que hacer", señalaba.

Ahora, la ex concursante de 'Gran Hermano' la descubierto el motivo por el cuál no puede quedarse embarazada: tiene hidrosálpinx, y la solución que tiene es realizarse una operación: "Tengo en las trompas de falopio un líquido, llamado hidrosálpinx. Esto hace que mis trompas de falopio estén obstruidas con este líquido", ha expresado.