Sandra Ferriz y su chico, Darío Sellés han anunciado este miércoles que están esperando su primer hijo. La pareja, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones 4', ha tenido un pasado amoroso bastante turbulento con idas y venidas e incluso infidelidades y rupturas, pero a pesar de todo el amor ha sido más fuerte y siempre han vuelto a estar juntos. Precisamente en esta última reconciliación ha sido cuando ha ocurrido el milagro de la vida, y así lo han contado en su nuevo canal de mtmad: "Acabamos el 2022 con un nuevo miembro en la familia, nuestro perrito, y ya ahí creo que la vida nos quería dar una pista de que algo más nos venía", ha empezado confesando ella.



La pareja no ha esperado demasiado para dar la buena nueva: están esperando un bebé. Según han contado, ha sido todo "por sorpresa pero es bienvenido", y es que después de unas semanas con malestar y síntomas claves al inicio del embarazo, Sandra optó por hacerse una prueba de embarazo que resultó ser positiva. "Nos costó asimilarlo", han coincidido los dos, pero ahora están de lo más ilusionados con la llegada de su bebé. Una noticia que, sin embargo, llevan tiempo guardándose hasta que ha pasado el tiempo pertinente para saber que todo marcha bien.

Mediaset

"Yo me notaba con las tetas hinchadas, mucho cansancio, como si necesitara dormir 25.000 horas, también congestión, dolor de cabeza, con antojo de dulces... y Darío me decía que era una exagerada. Al final decidí hacerme un test para salir de dudas, porque la verdad es que yo el tema de la regla no lo llevo muy medido, porque no esperábamos esto, pero ha venido como tenía que venir", ha contado ella.

Mediaset

Mediaset

En todo momento, ambos han querido ser muy sinceros, y entre las dudas Darío era el más reticente a seguir adelante con el embarazo y se plantearon la posibilidad del aborto por la inseguridad de no saber si estaban preparados para ser padres, pero tras darle vueltas, ambos tomaron la decisión de seguir adelante: "Yo fui a hacerme una eco para saber de cuánto estaba, y al verlo ya no hubo vuelta atrás: se me removió algo por dentro", ha confesado ella, y tras comentar la situación con familiares y amigos, finalmente tomaron la decisión de continuar: "Yo necesitaba ver la seguridad de Darío, y un día, estando en casa, después de todo el día sin vernos, llegó con un ramo de flores y unos dulces con una nota... y ahí ponía que ya podía elegir el nombre del bebé", ha contado muy emocionada Sandra.

Aún es pronto para saber el sexo del bebé, pero pueden ir echando un vistazo a nuestra lista de 812 nombres de niño bonitos y originales y 800 nombres bonitos y poco comunes de niña para ir cogiendo ideas. ¡Felicidades, pareja!