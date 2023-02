Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana no solo tienen muy buena química en la pantalla sino que comparten una gran amistad y admiración profesional el uno por el otro. Por eso no es de extrañar el compañerismo por el que se han caracterizado en los últimos años. Y es que los dos comparten confidencias y secretos que ha hecho que se conozcan muy estrechamente en este tiempo, algo que han dado a conocer con algunos de los chascarrillos o comentarios mientras que coinciden juntos en plató.

Esto es lo que ha ocurrido en el momento en el que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha coincidido con Joaquín Prat en el plató. La periodista ha desvelado qué es lo que no le gusta a su compañero que le toquen y después, tras contarlo en pleno directo, no puede contener la risa.

Telecinco

A la hora de hacer el intercambio de programa entre 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía', los dos presentadores coincidían en el sofá y Quintana se dirigía a su compañero para señalar que ya se iba para ir a su lugar de trabajo: "Ya me estáis quitando tiempo...", aseguraba Prat. Un comentario tras el que Ana Rosa siguió pinchándole: "De verdad, es que como si no tuviera bastante, lleva aquí desde las nueve de la mañana". Prat, al que consiguen arrancarle una sonrisa, contesta: "Ay, como diría Belén, no me estires de la lengua...".



Ana Rosa contesta rápidamente "yo de la lengua ni de nada" y Joaquín Prat le comenta: "De los pelos". Al decir esto, la periodista desvela uno de los secretos que no sabíamos sobre el presentador: "No, los pelos ni tocarlos, yo ya sé que a Joaquín hay una cosa que no se le puede tocar, que es el pelo". El presentador, dando la razón a su compañera, sentencia: "Con lo que me han costado...".