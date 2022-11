Joaquín Prat no se llama Joaquín Prat. O al menos no es su nombre completo. El pasado 3 de noviembre fue un día de confesiones para el presentador de 'Ya es mediodía'. Primero reveló cuál es su verdadero nombre y después sorprendió afirmando que está "enamorado" y que desde entonces "ha adelgazado". Eso sí, no entró en detalles de quién es la mujer que ocupa su corazón, sobre lo que sí habló fue sobre el nombre, o mejor dicho, los nombres, con los que sus padres le registraron en el Registro Civil.

Estos días se está hablando mucho sobre la polémica suscitada por una negativa de una jueza de registrar a una niña con el nombre de Hazia -el nombre elegido por sus padres y que en euskera significa 'semilla' pero también puede ser traducido como semen'- y obliga a sus padres a inscribirla como Zia. En 'Ya es mediodía' recordaron del caso del niño al que sus padres llamaron 'Lobo' y hablaron con el padre del pequeño, que recordó cómo fue su lucha hasta conseguir que su hija fuese inscrito con ese nombre.

Captura TV

Fue entonces cuando Joaquín Prat hizo una confesión que dejó a todos asombrados: "Mi verdero nombre es Joaquín Oliver, por mis dos abuelos". Su abuelo por parte de padre se llama así, al igual que su padre, él y -siguiendo la tradición- un nombre que también lleva su hijo. Una revelación que sorprendió a los colaboradores, que recordaron al presentador que solo los miembros de la realeza pueden tener más de dos nombres. "Yo no podría tener un tercero", les respondió con naturalidad.

Y es que los nombres de los recién nacidos deben cumplir una serie de requisitos para ser registrados en el Registro Civil: desde no tener más de dos nombres a no llevar nombres ofensivos o pone un apellido como nombre.