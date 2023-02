Dentro de poco Carlota Corredera cumplirá un año fuera de Sálvame aunque su dilatada experiencia en este espacio sigue siendo un atractivo para todos los programas que tienen la suerte de entrevistarla. Y es que después de 25 años de trabajar en la televisión tiene mucho que contar y eso es lo que ha hecho en “Te hago unfollow”, el nuevo podcast de Miren Jaurne para Podimo donde se ha explayado sobre los mayores escándalos de la televisión actuales y pasados, hablando sobre la cancelación de 'La Noria', el asesinato de Marta Couceiro o el tratamiento informativo sobre el caso de las Niñas de Alcàsser, de lo que Corredera reconocía que "hemos avanzado mucho en eso y en muchísimas cosas sobre la igualdad, el feminismo y las mujeres".

Y entre los conflictos de los que ha vivido, Carlota Corredera ha destacado que, su peor momento fue la entrevista y el Deluxe de Coto Matamoros que ella dirigió: "hizo un alegato contra la homosexualidad y Jorge Javier se fue del plató. De repente me encuentro dirigiendo un programa, el presentador se va, a Kiko Hernández que se enfrentaba cara a cara con Coto le puse a presentar". Aunque ha confesado que estaba en el control de realización cuando Jimmy Jiménez-Arnau y Pipi Estrada se pelearon en plató.

Aunque si alguien le ha dado problemas como presentadora y directora ha sido Kiko Matamoros con quien ha confesado que "las he tenido muy gordas" delante y detrás de las cámaras. "A pesar de todo lo que llegamos a sufrir delante y detrás de las cámaras no puedes dejar de tenerle mucho cariño", ha revelado la presentadora, “llegamos a una ‘entente cordiale’ porque son muchos años e intentas empatizar, a pesar de que a veces digas ‘joder, no me puedo creer lo que acaba de decir’”.

En este sentido, ha confesado que ella no puede "quitarse la gorra de presentadora o directora" sino que todo lo que pasaba en el plató le acababa afectando. "A mi me gustaría ser más como Valldeperas, que relativiza mucho, pero yo no puedo".

Carlota también ha hablado de Carmina Ordoñez, de quien ha dicho que "no he conocido persona más guapa", centrando la entrevista en la denuncia pública que hizo de los malos tratos que sufrió y que no se creyeron puesto que "no daba el perfil de mujer maltratada". En este sentido, Corredera ha confesado que cree que no se hizo justicia con ella en televisión "y fíjate que creo que su etapa en 'A tu lado', fueron bastante felices para ella, dentro de que era una persona adicta. Creo que estaba en un momento un poco más de relax".

Sobre su futuro, Carlota ha anunciado que este será un gran año para ella, o al menos así lo espera. "Hay proyectos", ha anunciado quien destacó que espera que 2023 sea un año "chulo" con el que superará el 2022 que fue "raro" porque rompió toda su rutina.