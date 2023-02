Entre lágrimas, así es como Lester y Patricia Pérez contaban en su canal de MtMad una de las situaciones más dolorosas que han vivido durante su relación: la pérdida de sus bebés. "En 2021 estábamos de viaje en México, nos pasó de todo: me abrí la cabeza, hacía deportes de riesgo... en todos los sitios me preguntaban si estaba embarazada, y no recordaba cuando fue la última vez que me vino la regla. Compré un test, me levanté a las siete de la mañana y me salieron las dos rayas", explicaba y entró en pánico porque "era algo que no esperaba".

Por su parte, Lester también se ha expresado: "A mí casi me da un infarto, era algo fuera de lo normal -inviable-. Patri es de esas personas que no les parece bien el tema del aborto. Mi idea era que no quería tenerlo y Patri en ese momento sí, y esa era la pelea", cuenta en el vídeo. Además, ha asegurado que sus posturas se debe a que llevaban "muy poco tiempo juntos" y "acababan de salir de un reality show", aún así siguieron con el proceso.

Desgraciadamente, un día Patri sintió que "algo iba mal", se fueron rápidamente al ginecólogo y les dieron la mala noticia, habían perdido a sus dos bebés. "El pasar por eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Creo que muchas mujeres pasan por esto, y necesita visibilidad. Es una situación que por desgracia tenemos que normalizar", ha calificado ella, una situación muy similar a la de Marisa Jara, que ha perdido a su segundo bebé.

Asimismo, ha contado por qué sufrió el aborto: "Una vez la sangre del bebé entra en contacto con la mía, mi cuerpo genera un tipo de anticuerpos que mata al feto por tener un RH diferente al mío", ha relatado y añade que "no quiso hablar del tema porque no estaba preparada" en su momento. A su vez, a la pregunta de cuando van a tener un hijo, Patri ha anunciado que han dejado de tomar precauciones, pero matiza "no se quiere quedar embarazada ya de ya", algo totalmente diferente a lo que le pasa a Marta Peñate -ex pareja de Lester- con Tony Spina.