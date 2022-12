Marisa Jara pierde el bebé que esperaba. Solo unos días después de anunciar que estaba embarazada por segunda vez y que, dentro de unos meses le daría un hermanito a su hijo Tomás, la modelo ha sufrido esta terrible pérdida que ha empañado estos días de fiesta. La diseñadora de joyas y su pareja, Miguel Almansa, estaban muy ilusionados con este embarazo y con la idea de darle un hermanito o hermanita a su primogénito pero, por desgracia, el embarazo se ha malogrado. DIEZ MINUTOS se ha puesto en contacto con Miguel Almansa, pareja de Marisa Jara, y nos ha confirmado la triste noticia. "Marisa está muy triste. Es normal teníamos mucha ilusión", nos comenta el empresario también apenado por la pérdida. "Gracias por preocuparos", añadió.

Hace solo dos semanas, Marisa Jara anunciaba en sus redes sociales su segundo embarazo. "Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá! Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa que que no esperábamos!!! Feliz día a to@s os quiero!!!!", escribió en su Instagram para anunciar la buena nueva al lado de su hijo Tomás, su primogénito que nació el pasado 1 de abril y al que siempre había querido dar un hermanito o hermanita.

@marisajarab Instagram

Tras anunciar su segundo embarazo, Marisa Jara, que la pasada Nochebuena disfrutó de una cena en familia como mostró en sus redes sociales, habló con DIEZ MINUTOS sobre la sorpresa que había recibido tras conocer la buena nueva ya que no se lo esperaba porque fue de manera natural. "Todavía no sabemos nada. Ojalá sea una niña para tener la parejita. Estaría genial" comentaba ilusionada desvelando que, en dos semanas, entraba en los tres meses. Además, reveló que no estaba teniendo antojos y que todo iba bien. Ahora, dos semanas después, Marisa Jara ha perdido el bebé que esperaba y desde DIEZ MINUTOS queremos enviarle a ella y a su pareja, Miguel Almansa, todo nuestro cariño. Seguro que su pequeño Tomás, que vive sus primeras Navidades, será el mejor bálsamo para la pareja.