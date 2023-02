Adara Molinero muestra su colección de bikinis para 'Supervivientes 2023'. La influencer, a quien conocimos en 'Gran Hermano 17' y ganó 'GH VIP 7', ya lo tiene todo listo para viajar a Honduras y ha compartido con sus más de 813.000 seguidores en Instagram y su más de 28.000 en Twitter sus últimos preparativos antes de emprender su aventura. "Me voy, lejos… pero mi corazón me dice que no voy a estar sola, está con vosotros. Este reality lo vamos a concursar juntos, lo vamos a vivir juntos, a disfrutar juntos, a sufrir juntos y llegaremos lo más lejos posible juntos y juntas, VA POR VOSOTRXS!!!" escribió en Twitter donde avisó que, en su ausencia, sus redes sociales las iba a gestionar su buen amigo el fotógrafo Raúl Photo.

Adara Molinero también se ha despedido ya de su pequeño Martín, el hijo que tuvo con Hugo Sierra, y ha mostrado algunas de las cosas que se lleva en su maleta para Honduras. Desde uno de los rincones más bonitos de su casa, la influencer ha posado con los bikinis que se lleva a esta aventura de supervivencia.

@adara_molinero

"Estos son los bikinis que me voy a llevar 🏝️😍 he elegido esta marca porque a parte de ser súper bonitos, son hechos a mano y sostenibles 💖 cuál es vuestro favorito? ✨ @thaikila", escribía Adara Molinero enseñando, en un vídeo, los 5 modelos de baño que se lleva a Honduras.

@adara_molinero

La exhibición de bikinis de Adara Molinero ha causado sensación entre sus seguidores y no han faltado los comentarios comentando la escasez de tela de los mismos y las dificultades que esto le podría crear durante las pruebas. "Amore Que sujeten bieeeeeennnnnn eh, te quiero a MUERTE en las pruebas", le escribió Estela Grande con quien coincidió en 'GH VIP 7'. También recibió el comentario de una de sus compañeras de concurso, Patricia Donoso. "Voy a isla solo por verte con ellos que cuerpazo tía !!! Eres maravillosa única y espectacular , yo me voy a llevar una manta que a tu lado quedo como una foquita", bromeaba. Además, Adara también ha compartido otra de las cosas que se lleva a la isla: un bolso con sus iniciales.