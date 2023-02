Podría parecer una broma la frase que vas a leer a continuación, pero es real como la vida misma: Fani Carbajo se aventura en el mundo de la canción y está a punto de sacar su primer tema. Sí: la colaboradora de televisión y 'chica reality', que acaba de reconciliarse con su novio casi a la vez que ha recibido la noticia de que tendrá que ser operada, ha decidido explorar una nueva faceta de su vida para ver cómo sale, y ya tiene su primera composición en el horno a punto de salir. Ha sido en su canal de mtmad, como acostumbra, donde ha contado los detalles de cómo se gestó esta idea, y parece ser que fue todo de una manera súper natural... con la ayuda nada menos de Lorna (la cantante de 'Papichulo'), con la que tiene una gran relación.

Su idea de cantar vino mucho antes de ser famosa: "Cuando yo empecé a ver a Ylenia, Sofía y tal en su día le dije a Christofer 'quiero cantar'. Él me quitaba la ilusión, pero yo tenía siempre en la cabeza esa idea, y un día, de repente, en una inauguración, me dijo Amor (Romeira): 'oye, ¿tú no querías cantar? Esos dos chico son de una productora', y yo, como tengo más cara que espalda, me acerqué a hablar con ellos, me dijeron que ya me conocían, les dije que quería grabar un tema... y ahí empezó todo", ha confesado.

Mediaset

Aquel plan no tardó mucho en hacer aguas, pero gracias a la ayuda de la cantante Lorna, a la que vio en directo en diciembre e incluso grabó un capítulo para su canal con ella, pudo retomar ese sueño: "Ahí se me propone cantar con Katty MK, me propusieron varios temas, yo elegí el que me hacía sentir más identificada, hicimos algunos cambios... y así surgió todo", ha relatado con mucha ilusión.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Asegura que este mundillo le está atrayendo, no tiene problema en confesar que usa autotune ("hay que ser realistas"), pero que también se ve con posibilidades, aunque debe empezar a tomárselo más en serio: "No he dado clases de canto, evidentemente, pero quiero aprender, y de hecho estoy mirando academias porque me está gustando mucho esto". Aún así, fueron todo halagos en su experiencia en el estudio: "Se sorprendieron mucho, me dijeron que parecía que lo había hecho más veces, que cogía bien el ritmo, que no me ponía nerviosa ni me daba vergüenza...".

Mediaset

Y ojo, que 'amenaza' con seguir: "A partir de ahora vienen colaboraciones con artistas 'muy gordos', viene un disco, vienen canciones para que la gente baile y no esté tan amargada. Yo no soy cantante, pero quiero disfrutar de esta etapa. Son oportunidades que la vida te pone y hay que cogerlas".

¿Va la letra de su canción sobre Rubén Sánchez?

"Hace rato me tienta, me escribe al DM, dice que a todas horas me piensa, pero ya no creo que su cuenta de Cenicienta". Esas son las polémicas letras que Fani ha querido adelantar a sus seguidores de su canción con ritmo 'reguetonero', y es que al escucharlo muchos de ellos, sobre todo 'haters', han apuntado que la letra parece que va dirigida a su tentador de 'La isla de las tentaciones', Rubén Sánchez. ¿Es eso cierto? "Puede parecer que sí, pero no va por Rubén. No me quiero poner nerviosa ni cabrearme, porque no quiero dar a entender cosas que no son, pero creo que hay muchas chicas que se pueden sentir identificadas con esta letra. No va por él, ni mucho menos", ha asegurado tajante.