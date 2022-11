Fani Carbajo y Christofer Guzmán están viviendo su enésima crisis con ruptura incluida, pero esta vez es algo diferente, porque se trata de la primera desde que se han casado. A pesar de que los dos pasaron por el altar muy seguros de su relación, los problemas que acarreaban no les han dejado continuar, y otros que han surgido ahora, especialmente desde que Fani ha tenido que dejar su tratamiento de fertilidad, les han hecho mella y ha hundido su relación. Ahora los dos caminan por separado, pero ¿cabe la oportunidad de reconciliación?



La propia Fani ha querido agradecer las palabras de cariño que él le ha dedicado en su primer vídeo para mtmad -donde también ha confesado que sigue enamorado-, pero cree que aún es pronto para arreglar las cosas: "Antes de casarnos no le dije que tuviera que cambiar como tal, pero sí le dije que tenía que estar en las buenas y también en las malas... y eso es algo que no...", ha dejado caer Fani. Aún así, si tiene que hacerlo, luchará por su relación: "Cuando me casé, me veía haciéndome viejita con él, y él también. No planeamos esto. No nos casamos para separarnos a los cuatro meses", ha sentenciado.

La madrileña también cree que es un buen momento para él para centrarse algo más en la vida, aprender a vivir sólo y pensar en lo que quiere hacer: "Es un hombre muy capacitado para llevar una casa, es mega ordenado... y creo que le vendría bien independizarse o compartir piso con un colega, y hacer lo que quiera sin dar explicaciones a nadie un tiempo", ha añadido ella, además de recomendarle, como hace ella, "que vaya al psicólogo" para que le ayude a transitar por esta nueva vida como soltero, que no siempre es fácil de encajar tras una relación tan larga.

Fani no se cierra a una reconciliación en un futuro (es más, ella misma reconoce que le echa de menos y ni siquiera ha quitado las fotos que tiene con él en su dormitorio), pero ha llegado un punto en el que la relación se le ha hecho cuesta arriba, y necesita dar un paso atrás para coger impulso, aunque reconoce que se han tenido que seguir viendo: "Nos tenemos que seguir viendo por el local, por mi hijo... no quiero dejar de hablarle porque igual ahí sí que se enfrían las cosas y no hay vuelta atrás, pero sí se me hace raro estar con él por trabajo y luego subir a casa y estar sola mientras él se va a casa de su madre", ha confesado.

Sin duda, la pareja está atravesando una de sus peores crisis, y no sabemos si habrá vuelta de hoja tras casi una década juntos. Sólo el tiempo lo dirá...