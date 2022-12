Fani Carbajo no está viviendo su mejor momento a nivel personal. Tras su ruptura con Cristopher y su posible reconciliación, la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha utilizado su canal de Mtmad para confesar cómo se siente ahora mismo y relatar algunas de sus preocupaciones, entre ellas, su estado de salud aún así, matiza que no "hay que contar todo de manera detallada" porque hay mucha gente que "no le comprende". "Si sumo todos los comentarios negativos, encima que estoy abriéndome en canal, entonces no avanzo", señalaba en el vídeo.

"Hay días que me levanto bien, hay días que me levanto mal. Pero tengo que decir que hay más días malos que bueno", confesa Fani y aunque está asistiendo a terapia con su psicóloga, ha asegurado que "todavía no se ha encontrado". "Todavía no he dado con el problema real de todo, no he encontrado el por qué, que es lo que me pasa. Salgo con mis amigas, me entretengo con el local pero aunque analizo la situación, no la entiendo", expresaba la influencer que paró su tratamiento de fertilidad hace poco.

Asimismo, ha afirmado que "está muy preocupada por su estado de salud". "En estos momentos anímicamente, in situ, no estoy bien. Hoy no me encuentro bien, hoy no es mi día", agregaba. Además, la ex de Cristopher ha comentado que está dejando de fumar y ha explicado que "estuvo ocho años sin fumar" y hace un año y medio volvió a hacerlo: "Desde que empecé a encontrarme mal empecé a fumar el doble, una puñetera barbaridad. Me levanta con dolor de pecho y mucha tos", señalaba.