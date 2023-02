Ana Rosa Quintana revela que estuvo a punto de sufrir un timo de ciberdelincuencia. Este lunes 27 de febrero, en la mesa de actualidad de 'El programa de Ana Rosa' trataban la detención de un grupo de ciberdelincuentes que, encabezados por un menor, lograron estafar más de 350.000 euros y robar los datos de más de 100.000 clientes de banca online. A través de un mensaje de texto, se ponían en contacto con clientes de diferentes entidades bancarias diciéndoles que les habían hecho un cargo no autorizado y que, para anularlo, debían darles sus claves pero todo era mentira. El magazine de Telecinco charlaba con una experta de la policía en ciberseguridad cuando la presentadora, que hace unos días hablaba de una posible boda de Joaquín Prat, reconocía que era muy fácil caer en este tipo de trampas, algo que a ella misma estuvo a punto de ocurrirle. "Yo recibí uno de esos mensaje y pensé 'Ufff esto me suena rarísimo'. Llamé al banco a una persona que conozco y me dijo nunca, nunca des claves por teléfono, es una estafa", reveló. "La trampa es que crees que te han hecho un cargo indebido, ¿cómo que me han cargado 1000 euros si yo no he hecho ninguna compra? y te asustas y ahí es cuando caes", añadía.

Ana Rosa Quintana no ha sido la única de 'El programa de Ana Rosa' que ha estado a punto de caer en la trampa de los ciberdelincuentes. Hace unas semanas, Joaquín Prat reconoció haber sido víctima de una estafa pero por un paquete de Correo y, este mismo 26 de febrero, Cruz Morcillo, colaboradora de la mesa de actualidad, también reveló que había recibido el mismo mensaje que la presentadora. "En estos casos, son réplicas exactas. Yo no caí porque llamé al banco", señaló la periodista.

Ana Rosa Quintana, que acudió a la inauguración de ARCO, ha querido lanzar un mensaje para los espectadores de su programa y advertirles que nadie regala nada. "Cuando digan que les van a regalar algo, desconfíen porque nadie regala nada", aseguraba antes de marcharse del programa ya que este lunes ha anunciado que se iba antes del 'club social' porque "tenía que hacer unas gestiones".