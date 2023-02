Ana Rosa Quintana habla de la posible boda de Joaquín Prat. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' acudió a la gala 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' que, presentada por Eva González, reunió a las féminas líderes nacionales entre las que se encuentra la periodista. "Debe haber 500.000 pero hemos sido de las afortunadas. Tampoco está mal que todo lo que sea para resaltar el papel de la mujer, romper los techos de cristal, que las mujeres cada vez tengan más peso y más importancia todo es bueno", comentó y reveló si tiene alguna mujer que sea referente de vida para ella. "Yo creo que los referentes en la vida son las que vinieron antes y gracias a las que hemos conseguido lo que tenemos ahora así que nos toca seguir luchando", aseguró.

Ana Rosa Quintana también habló de su marido y sus hijos: "Todos estamos contentos, todos bien, estamos intentando no pensar en eso todos los días" dijo en referencia al cáncer de mama que ha padecido y reconoció que siempre está rodeada de hombres. "Sí es que en mi familia todo son hombres mi hermano también tiene dos hijos. Tengo a mi nuera pero a ver si llegan más mujeres". Además, preguntada por una posible boda de su compañero Joaquín Prat, que está enamoradísimo de Alexia Pla, dijo: "Eso ya no lo sé, todo a su tiempo". Además, reveló qué le parece el camino que ha tomado la hija de Belén Esteban que es periodista. "Es una niña estupenda y yo me alegro un montón que le vaya bien, han sido muy inteligentes las dos. Haciendo su camino, es una felicidad porque la conozco desde pequeñita. Belén lo hizo muy bien yo creo que hubo un momento que se dio cuenta que tenía que parar y la niña seguir su camino y es muy responsable", afirmó.

Ana Rosa Quintana también quiso felicitar a su compañera de profesión, María Casado, por su embarazo. "Me alegro muchísimo, lo mejor de la vida son los hijos y además demostrar eso que se puede tener una vida profesional, se puede tener hijos y se le ve en la cara lo feliz que está", aseguró.