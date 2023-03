Alejandra Prat forma parte de una de las familias más populares en el mundo de la comunicación. La periodista ha seguido los pasos de su padre, el inolvidable Joaquín Prat, fallecido hace treinta años. Ella se alejó de los focos para dedicarse a su familia, la que ha creado junto a su marido, Juan Manuel Alcaraz. Ahora, sus tres hijos: Adriana, Alejandro y Amaro ya son adolescentes. Por eso vuelve con más ganas a su profesión de periodista. Lo hace cada semana en el programa 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3), en el que colabora y está abierta a todos los proyectos. María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana y ahora Sonsoles Ónega –amiga desde la infancia– han sido sus maestras, aunque reconoce que su padre y su hermano Joaquín son sus ejemplos a seguir.

Después de tantos años, ¿te apetecía volver a la tele?

¡Mucho! La verdad es que me ha apetecido durante todos estos años que me he dedicado a cuidar a mis hijos. Pero no me arrepiento, porque durante estos años me he podido dedicar a mi familia.

¿No sientes que has sacrificado tu carrera por tu familia?

No se puede definir con la palabra 'sacrificar', porque parece que lo he hecho obligada. Yo lo he hecho porque he querido. Me fui a Barcelona a vivir porque encontré a la persona que me complementa. No es fácil encontrar a alguien así. Ahora, afortunadamente, el trabajo ha vuelto y lo estoy disfrutando.

Dices que en Antena 3 estás como en casa, pero eres competidora de tu hermano Joaquín, que está en la competencia.

Ya, mi hermano y yo nos adoramos. Estoy orgullosa de él, porque me encanta cómo hace su trabajo. Yo sé que él también está orgulloso de mí, porque me aconseja. Nos queremos y nos admiramos mutuamente.

¿Nunca has tenido celos profesionales de él?

Jamás, ni de él ni de mis hermanos. Tampoco lo tengo de mis amigos. Creo que hay espacio y oportunidades para todos.

Fíjate, que tú has tenido el éxito sentimentalmente y tu hermano no lo ha tenido en ese sentido.

Efectivamente. Pero al final, la felicidad le llega a todo el mundo. A él le ha llegado ahora. También es verdad que parece que yo me retiré por mi familia, pero tampoco me llegaban ofertas y lo que me llegaba no me compensaba por sacrificar a mi familia. Ahora Joaquín lo tiene todo: éxito profesional y personal.

¿El apellido pesa?

A mí nunca me ha pesado. Le pesa a la gente que te ve desde fuera y te critica por ser 'hija de'. Yo estoy muy orgullosa de ser hija de mis padres: de mi padre, por quién ha sido profesionalmente, y de mi madre, que es una mujer luchadora, fuerte y adelantada a su época.

Siempre te preguntamos por tu padre, pero tu madre, Marianne Sandberg, ha sido una figura muy importante al lado de un pilar como el gran Joaquín Prat.

Ella es una valiente. En mi casa nunca ha habido distinción ni de edades ni de sexo. Eso es gracias a ella y a la educación que nos ha dado.



Muchos hijos de famosos han tirado por el camino fácil, y vosotros no.

Eso es mérito de mi madre, la que nos impulsó a estudiar una carrera, conocer otras culturas viajando y trabajar día a día. También hemos aprendido de la humildad de mi padre y también de sus errores.

¿Crees que se ha olvidado la figura de tu padre? ¿Que no se le ha hecho su merecido homenaje?

Hace treinta años que murió mi padre y hay gente joven que no sabe quién. Ahora, hay mucha gente que identifican a mi hermano con la figura de mi padre. Ése es el homenaje más bonito que se puede tener. Sí me hubiera gustado que en Valencia se le hubiera hecho algo más, porque el presumía de ser valenciano.

¿Os han propuesto hacer un documental sobre él?

No, pero no pasa nada. Yo estoy muy feliz de los mensajes que recibo en mis redes sociales hablándome de él.

Alejandra Prat: "Creo que mi padre estaría orgulloso de mí"

¿Estaría orgulloso de ti?

Yo creo que sí, porque siempre fui su ojito derecho. Éramos muy cómplices, porque yo era la niña. Ten en cuenta que me llevo diez años con mi hermana Andrea, y cuando él falleció, ella tenía ocho. Por eso, yo era su niña mimada y me da mucha pena que no haya conocido a mis hijos, lo hubiese disfrutado.

¿Tus hijos seguirán la saga?

No lo sé, pero me haría muchísima ilusión. Sería bonito.

Esos valores de los que hablabas antes que te ha dado tu madre, ¿se lo estás enseñando a tus hijos?

Sí, soy una madre muy flexible, pero también muy exigente.

¿En qué?

Por ejemplo, en los estudios. Yo siempre he sacado muy buenas notas, pero porque tenía muy buena memoria. Me gusta que mis hijos den el máximo, que sean felices, respetuosos y que tengan conciencia de la gente que sufre y lo pasa mal, porque ellos son unos privilegiados. Ellos tienen que saber que han tenido la suerte de nacer en una familia que tiene recursos y les damos la mejor educación posible.

¿Ellos son conscientes de lo que significa el apellido Prat?

En algunas cosas. Se sorprenden cuando ven que nos conocen y que salen en Google. Pero tampoco lo ven ni como un inconveniente ni como una ventaja. Es una circunstancia más de su vida.

Te fuiste a vivir a Barcelona por amor, ¿tienes pensado venir a Madrid, donde está tu trabajo?

De momento, no. Yo en Barcelona vivo muy bien y agradezco ver el mar cada día. Hay veces que amenazo a mi marido, pero sabe que es en broma.

16 años de matrimonio, ¿cuál es el secreto?

No lo sé. Con mi marido me lo paso muy bien y somos muy cómplices. En los momentos buenos y malos siempre nos hemos apoyado, porque hemos tenido momentos malos.

Está bien que lo reconozcas.

Sí, y esos momentos al final nos han unido, como cuando nació mi hijo mediano, que estaba malito. Eso nos hizo fuertes y fue el peor momento de mi vida.

