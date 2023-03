Aitana ¿peligra su relación con Sebastián Yatra por las fotos del colombiano con otra mujer? Si hace unos días DIEZ MINUTOS te contaba todos los secretos de su relación, ahora unas imágenes del colombiano divirtiéndose en buena compañía en Brasil han hecho saltar todas las alarmas. Sebastián Yatra ha disfrutado de una escapada al país carioca donde se lo ha pasado genial en los Carnavales de Río, en diferentes fiestas y dándose baños nocturnos como él mismo ha compartido en sus redes sociales y no ha estado solo. Ha gozado de la compañía de varias amigas y, entre ellas, destaca el buen rollo y sintonía que ha tenido con una de ellas: la modelo Zaira Nara.

Sebastián Yatra y Zaira Nara han compartido en sus respectivas redes sociales varias fotos de su divertida estancia en Brasil y su complicidad está haciendo correr ríos de tinta. ¿Qué pensará Aitana de estas imágenes? Mientras ella reaparecía en la Semana de la Moda de Milán acudiendo al desfile de Fendi, el cantante se lo pasaba bien con otra en Brasil.

Nos llegan estas imágenes del cantante Sebastián Yatra muy bien acompañado y pasandoselo muy bien por Brasil. ¿Que opinará su amiga Aitana de estas imágenes?👀 pic.twitter.com/Aix2hHRQlh — 𝑉𝐼𝑉𝐼𝑀𝑂𝑆 𝐶𝑅𝐼𝑇𝐼𝐶𝐴𝑁𝐷𝑂 (@vcriticandOT) February 28, 2023

Zaira Nara es una joven modelo argentina, hermana de Wanda Nara, la ex mujer del futbolista Mauro Icardi y que también estaba en los Carnavales de Río. Compatibiliza su trabajo como modelo con su propia firma de belleza, Zaira Beauty, una línea con productos asequibles hechos en Argentina. Las hermanas Nara y Sebastián Yatra se lo han pasado muy bien en Brasil y les hemos visto bailar en el Sambódromo, divertirse en la fiesta de una conocida firma de joyería y bañarse en ropa interior en el mar. ¿Ponen estas imágenes en peligro la relación entre el colombiano y Aitana? De momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado sobre el tipo de relación que mantienen y tampoco ha habido reacción de la cantante catalana.