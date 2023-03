Joaquín Prat no deja de sorprender a los espectadores de 'Ya es mediodía'. Lo mismo aprovecha para lanzar una declaración de amor a su chica, Alexia Pla, que presume de los puntos que tiene en el carnet de concucir, que les confiesa el momento 'tierra trágame' que vivió tras estamparse contra un cristal. Juan Luis Tena en su Boletín Exprés de 'Ya es mediodía' mostró el vídeo viral de un hombre que se dejó llevar por la euforia de ver ganar a su equipo y, sin pensárselo dos veces, se quitó la camiseta y salió corriendo hacía la piscina sin darse cuenta que entre la sala en la que estaba y la piscina había un cristal, con el que se dio un fuerte golpe por el que quedó inconsciente.



Al ver las imágenes, Joaquín se ha sentido identificado con el hombre, tanto que parecía haberle dolido el golpe lo mismo que al protagonista del vídeo.

Capturas TV

El presentador ha preguntado al colaborador del programa si a él le había pasado algo así alguna vez. "Varias veces, es que soy miope perdido y no veo nada. Y si ya te pasa delante de gente, te muerdes de vergüenza", ha contestado José Luis Tena. Ha sido entonces cuando Joaquín ha dicho: "Uf, varias veces. A mí que me pasó una vez y parece que se te cae el mundo encima porque es tan sorpresivo que te preguntas '¿pero qué ha pasado?'". También ha aclarado que cuando le pasó "no iba bebido alcohol, pero lo que pasaba es que el cristal estaba muy limpio".

No es la primera anécdota personal que Joaquín Prat cuenta en directo, desde que se puso al frente de 'Ya es mediodía', en septiembre de 2022, tras la marcha de Sonsoles Ónega a Atresmedia. El presentador reveló hace unos meses que en ocasiones le han confundido con otra persona, concretamente con el hijo del periodista Matías Prats. "Anda que no me han confundido veces a mí. Me llaman 'Matías' y me dicen 'qué grande tu abuelo'", contó Joaquín.